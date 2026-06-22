Leo DiCaprio: Diese wichtige Lektion gab er Claire Danes

Beim Dreh des Kultfilms "Romeo + Juliet" im Jahr 1996 kam es hinter den Kulissen zu einem Moment, der Claire Danes (47) noch heute in Erinnerung geblieben ist. Die damals 17-jährige Schauspielerin spielte mit einer Requisitenschusswaffe, setzte sich diese an den Kopf – und erntete dafür sofort ernste Worte von ihrem Kollegen Leonardo DiCaprio (51). Der damals 21-jährige Schauspieler griff beherzt ein und machte unmissverständlich klar, was er davon hielt. Wie Claire jetzt in einem "Actors on Actors"-Gespräch mit "Half Man"-Star Richard Gadd verriet, hat Leo ihr damit eine wichtige Lektion erteilt.

Claire schilderte, wie sie vor ihrer Todesszene die Stimmung etwas auflockern wollte und dabei gedankenlos mit der Requisite hantierte. "Ich erinnere mich, wie ich ganz sorglos mit der Requisitenwaffe spielte und sie mir an den Kopf hielt, und Leo wurde sehr ernst und sagte: 'Claire, das tun wir nicht. Mach keinen Scheiß'", berichtete sie. "Er hatte recht, aber ich war einfach nur eine Doofi und ein Mädchen." Das unbekümmerte Verhalten der damals noch unerfahrenen Schauspielerin auf einem großen Filmset habe Leo sichtlich erschreckt.

Der Vorfall erhält durch die Filmgeschichte eine besondere Brisanz, denn Requisitenwaffen haben bereits zu tragischen Unfällen geführt. "Romeo + Juliet" entstand kurz nachdem Schauspieler Brandon Lee (30) im Jahr 1993 während der Dreharbeiten zu "The Crow" durch einen Schuss mit einer Requisitenwaffe tödlich verletzt worden war. In jüngster Vergangenheit sorgte ein tödlicher Unfall einer Kamerafrau am Set von "Rust" von und mit Alec Baldwin (68) für Bestürzung. Auch wenn keine echten Kugeln zum Einsatz kommen, können Platzpatronen bei direktem Kontakt mit dem Körper schwere Verletzungen verursachen. In den sozialen Medien wird Leos Reaktion am Set von vielen als besonnen und verantwortungsvoll gelobt – mit dem Kommentar, er könnte Claire damit das Leben gerettet haben.

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United Archives GmbH Claire Danes und Leonardo DiCaprio in "Romeo + Juliet"

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Alec Baldwin bei den 35th Gotham Film Awards in New York, Dezember 2025