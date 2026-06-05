Sophie Turner über "Tomb Raider"-Serie: Langfristige Sache?

Sophie Turner (30) schlüpft für Amazons neue "Tomb Raider"-Serie in die Rolle der Lara Croft – und klingt dabei ganz so, als würde sie noch lange in der Haut der berühmten Abenteurerin stecken. In einem Gespräch mit The Telegraph sprach die Schauspielerin über ihre Vorbereitung auf die Rolle und ließ dabei durchblicken, dass sie auch in Zukunft vor allem mit einem Thema beschäftigt sein dürfte. "Im Moment liegt mein Fokus auf Tomb Raider", erklärte sie – und machte gleichzeitig klar, dass sich daran so schnell nichts ändern werde. Amazon hat bislang zwar keine zweite Staffel offiziell bestätigt, Sophies Aussagen deuten jedoch darauf hin, dass intern längst langfristiger geplant wird.

Für die körperlich anspruchsvolle Rolle trainierte die 30-Jährige ab Februar 2025 fünf Tage die Woche, je acht Stunden täglich. Im selben Interview beschrieb sie ihre Version von Lara Croft als vielschichtig: "Sie ist unglaublich fokussiert und entschlossen" – was sie durchaus bewundere, da sie selbst ADHS habe. Gleichzeitig betonte sie: "Es gibt auch eine Seite an ihr, die ziemlich toxisch sein kann." Erste Setfotos zeigen Sophie bereits in Aktion – bewaffnet mit zwei Pistolen im Regenwald sowie auf einem Motorrad. Neben ihr gehören unter anderem Sigourney Weaver (76) und Jason Isaacs (62) zum Cast der Serie.

Die Dreharbeiten gerieten zuletzt allerdings ins Stocken. Wegen einer Rückenverletzung mussten die Arbeiten in den Shinfield Studios in Berkshire pausieren. Für Wirbel sorgte in diesem Zusammenhang auch ein Partyvideo, das Sophie feiernd in einer Londoner Bar zeigte – obwohl zu dieser Zeit zahlreiche Crewmitglieder auf ihren Einsatz warten mussten. Sophie wurde einem breiten Publikum zunächst durch ihre Rolle als Sansa Stark in der Erfolgsserie "Game of Thrones" bekannt. Die Erfahrungen aus der HBO-Produktion hätten ihr nach eigener Aussage auch bei der Arbeit an "Tomb Raider" geholfen.

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© Amazon Content Services LLC / Jay Maidment Sophie Turner als Lara Croft in der neuen "Tomb Raider"-Serie

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Imago Bei der Louis Vuitton Cruise 2026 Show in Avignon: Sophie Turner beim Photocall

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Imago Sophie Turner in "Game of Thrones" Staffel 8, Episode 6, Foto: Helen Sloan/HBO