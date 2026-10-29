Nach Trennung treffen sich Janel Parrish und Sasha Farber

Janel Parrish (37) und Sasha Farber haben sich nur wenige Monate nach ihrem Liebes-Aus überraschend wieder getroffen. Ein von DeuxMoi verbreitetes Video zeigt das Ex-Paar am Abend des 27. Oktober beim gemeinsamen Dinner im Restaurant BLVD Steak in Sherman Oaks in Kalifornien. Das Wiedersehen sorgt vor allem wegen des Zeitpunkts für Aufmerksamkeit: Im Juli hatten Berichte die Runde gemacht, dass sich die beiden getrennt hätten.

Zudem liegt Sashas öffentliche Bestätigung, aktuell Single zu sein, gerade einmal fünf Tage zurück. Noch kurz vor dem gemeinsamen Abendessen hatte Sasha Farber offen über seinen Beziehungsstatus gesprochen. Gegenüber Us Weekly stellte er klar, dass er nach der Trennung vorerst keine neue Romanze anstrebe. "Ich würde nicht sagen, dass ich es genieße, aber ich bin Single und brauche einfach einen Moment. Ich brauche einfach einen Moment, um etwas Zeit für mich zu haben, bevor ich überhaupt Dates haben oder irgendetwas tun könnte", erklärte der Tänzer. Außerdem betonte Sasha im Gespräch mit dem Magazin: "Ich denke, wir alle brauchen Zeit, und das ist alles, was ich habe."

Der Pretty Little Liars-Star und der Tänzer hatten bereits zu Beginn des Jahres mit gemeinsamen Videos für Aufmerksamkeit gesorgt. Ende April 2026 machten die beiden ihre Beziehung schließlich offiziell. Lange hielt das öffentliche Liebesglück aber offenbar nicht: Schon im Juli tauchten Berichte auf, laut denen Janel und Sasha wieder getrennte Wege gehen sollen.

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Imago Janel Parrish und Sasha Farber bei der 33rd Annual Race To Erase MS Gala im Fairmont Century Plaza in Los Angeles

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Instagram / sashafarber1 Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026

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Instagram / janelparrish Sasha Faber und Janel Parrish, April 2026