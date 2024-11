Deshalb bewarb sich DSDS-Sieger Christian Jährig erst 2024

Christian Jährig hat geschafft, wovon viele Musiker träumen: Er hat sich in diesem Jahr den hart umkämpften Titel bei DSDS geholt. Die Entscheidung, sich bei der Castingshow zu bewerben, fiel ihm aber alles andere als leicht. Im exklusiven Interview mit Promiflash verrät der Sänger ganz ehrlich, warum er so lange mit seiner Teilnahme wartete: "Ich hatte vorher Angst und deswegen habe ich mich auch viele Jahre nicht beworben." Er erklärt auch, was ihn konkret abhielt: "Ich hatte einfach Angst, dass es Streitereien gibt oder es irgendwie ein Konkurrenzkampf ist."

Zu seiner großen Freude bewahrheiteten sich seine Befürchtungen nicht. Ganz im Gegenteil, wie er betont: "Es war sehr harmonisch, wir haben uns alle sehr verstanden. Es war auch wirklich eine sehr, sehr schöne Herzensstaffel [...]." Laut ihm verstehen sich die Kandidaten bis heute noch wahnsinnig gut untereinander und sind noch im regelmäßigen Austausch miteinander. Der Künstler fasst zusammen: "Ich glaube, das macht die Staffel aus, dass wir alle wirklich ganz, ganz tolle Leute sind."

Unter etlichen talentierten Sängern konnte sich Christian durchsetzen und es gelang ihm schließlich am vergangenen Samstag sowohl den Titel als auch die Siegprämie von 100.000 Euro zu holen. Eine beeindruckende Quote von 75 Prozent der eingegangenen Anrufe stimmte für ihn als Favoriten. Gegenüber der RTL-Sendung "Punkt 7" erklärte der 30-Jährige, dass ihm der lebensverändernde Moment noch immer vollkommen surreal vorkomme: "Das ist für mich noch ein Traum. [...] Den Sieg habe ich noch gar nicht richtig wahrgenommen."

RTL / Stefan Gregorowius Christian Jährig, Gewinner der diesjährigen DSDS-Staffel

Getty Images Christian Jährig, DSDS-Sieger 2024

