Letzte Tour: Martin Rütter folgt Toni Kroos' Abschiedsplan

Martin Rütter (55) hat verkündet, dass er seine Bühnenkarriere endgültig beenden wird. Im Rahmen seines Podcasts "Tierisch menschlich - Der Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Katharina Adick" erklärte der Hundeprofi und Entertainer, dass seine Abschiedstournee mit dem Titel "Schluss, aus" tatsächlich sein letzter Auftritt in diesem Format sein wird. Er betont, diesen Schritt lange und intensiv überdacht zu haben. Inspiriert wurde er dabei von Fußballstar Toni Kroos (35), der ebenfalls auf dem Höhepunkt seiner Karriere einen Schlussstrich zog. Trotz dieser Entscheidung blickt Martin den kommenden 120 Shows mit großer Freude entgegen und erklärte, dass ihm das neue Programm besonders am Herzen liege.

Die Entscheidung, die Bühne hinter sich zu lassen, begründet Martin auch damit, den richtigen Moment für den Rückzug erkannt zu haben. Er wolle vermeiden, dass das Publikum ihn irgendwann als einen wahrnehme, der Geschichten von früher erzählt und seinen Zenit überschritten habe. Innerhalb seiner Familie stieß die Ankündigung zunächst auf Unglauben und humorvolle Skepsis, da seine Kinder den Abschied ihres Vaters von der Tour-Bühne nicht ernst nehmen konnten. Doch Martin ist fest entschlossen und hat bereits Pläne für die Zeit nach der Bühne. Vor allem im Tierschutz möchte er sich stärker engagieren, etwa durch seinen Verein "Adoptieren statt Produzieren", und gleichzeitig auch politisch aktiv werden, um wichtige Veränderungen anzustoßen.

Der Schritt von Martin, nach mehr als zwei Jahrzehnten auf Tournee vom Bühnenleben Abschied zu nehmen, markiert einen bedeutenden Einschnitt in seiner Karriere. Bereits seit den 2000er-Jahren ist der Hundeprofi nicht nur durch Fernsehformate wie "Der Hundeprofi" bekannt, sondern auch für seine unterhaltsamen Shows, die zahlreiche Fans begeistert haben. Mit mehr als 1.000 Live-Shows und zahllosen Vorträgen erreichte er ein beeindruckendes Publikum. Die Verbindung zwischen seiner beruflichen Leidenschaft und seinem Engagement für den Tierschutz war dabei stets Teil seines öffentlichen Wirkens. Die anstehende Abschiedstour verspricht daher, ein besonderes Highlight seiner Karriere zu werden.

Anzeige Anzeige

Herbert Bucco / ActionPress Martin Rütter bei der "10 Jahre Sports Total Gala" in der Kölner Flora

Anzeige Anzeige

Michael Kremer / Future Image Martin Rütter im August 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / martinruetter_official Martin Rütter, Hundeprofi