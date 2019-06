Caroline Wozniacki (28) ist unter der Haube! Am vergangenen Wochenende ging die dänische Tennisspielerin den Bund der Ehe ein. In einer romantischen Zeremonie im italienischen Castiglion del Bosco hat die Sportlerin ihrem Partner David Lee (36) die ewige Treue geschworen. Jetzt gibt es erste Bilder der Trauung: Auf den Aufnahmen strahlt die schöne Braut in einem traumhaften weißen Kleid mit jeder Menge Spitze und Tüll!

Die amerikanische Vogue veröffentlichte am Dienstag Fotos der Märchenhochzeit. Neben den rührenden Aufnahmen der Promi-Gäste, wie Tennis-Kollegin und Brautjungfer Serena Williams (37) mit Töchterchen Alexis Olympia Ohanian Jr. (1) und NBA-Profi Harrison Barnes, begeistern dabei besonders die Schnappschüsse der Braut: Caroline trug ein schulterfreies Korsagenkleid mit weißen Spitzenverzierungen und einem zarten Tüllrock. Ihre blonde Mähne fiel der Beauty offen über die Schultern, während ihr dezentes Make-up den Look vervollständigte.

Wie das Luxusmagazin weiter berichtet, erinnerte sich der Bräutigam in seiner Hochzeitsrede zudem an das erste Treffen mit seiner Liebsten zurück: Die Turteltauben waren sich im November 2015 beim Abendessen zufällig über den Weg gelaufen. "Man sagt, dass jede Beziehung mit einem Wunder beginnt. Die Tatsache, dass du um 19:30 Uhr zum Essen ausgegangen bist – normalerweise schläfst du um 20:00 Uhr – war ein Wunder", habe der Basketballer liebevoll gescherzt.

Mark Sagliocco / Getty Images David Lee und Caroline Wozniacki im Augsut 2018

ActionPress Caroline Wozniacki, Tennisspielerin

Instagram / dlee042 David Lee und Caroline Wozniacki

