Leyla Heiter zweifelt am Traum vom eigenen Dönerladen

Leyla Heiter (29) hat nun auf Instagram ein emotionales Video geteilt, in dem sie offen darüber spricht, dass ihr lang geplanter Traum vom eigenen Dönerladen ins Wanken geraten ist. Die Realitybekanntheit, die mit dem Spitznamen "Döner-Leyla" bekannt wurde, hatte bereits ein eigenes Konzept entwickelt, Rezepte ausgearbeitet und sich nach eigenen Angaben bereit gefühlt, den Schritt zu wagen. Doch nun wirkt die 29-Jährige stark verunsichert. "Ich sag euch ehrlich, ich denke, ich werde es nicht machen", erklärt sie ihren Followern und ergänzte: "Irgendwie fühlt es sich gerade so an, als würde mir das Leben ständig Steine in den Weg legen."

Besonders frustrierend sei für Leyla die monatelange, erfolglose Suche nach einer passenden Location gewesen. Für ein vielversprechendes Objekt hätte sie sogar 300.000 Euro investieren wollen. Doch die Makler hätten das Geld angeblich "bar in einem schwarzen Koffer" verlangt, was ihr unseriös erschien. "Ich habe gemerkt, dass es irgendwie eine Tür ist, die sich nicht öffnen lässt. Irgendwie soll es anscheinend nicht so sein", sagt sie im Video. Hinzu kommt, dass sie inzwischen auch die Freude an dem Projekt verloren habe. Deshalb richtet sie sich direkt an ihre Instagram-Follower und möchte wissen: "Habt ihr Bock auf den Laden? Würdet ihr kommen? Soll ich das durchziehen oder sagt ihr: lass es lieber?"

Dass der Traum vom Dönerladen Leyla besonders am Herzen liegt, hatte sie bereits nach ihrem Sieg bei Promi Big Brother verraten. "Das mit dem Dönerladen wird jetzt nach dem Umzug in Angriff genommen, da sind auch schon ein paar Arbeiten am Laufen", erklärte sie damals im Interview mit Promiflash. Nun scheint sich das Blatt jedoch gewendet zu haben. Auf Instagram sagt Leyla, sie würde das Kapitel auch schließen, wenn ihre Fans es nicht unbedingt wollen, und fasst zusammen: "Gerade ist es irgendwie ein Gefühl zwischen Traum festhalten und loslassen."

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter über ihren Traum vom Dönerladen

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Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Dönerliebhaberin

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IMAGO / Future Image Leyla Heiter, Reality-TV-Star