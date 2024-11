Jake Paul besiegt Boxlegende Mike Tyson überraschend im Ring

Es war der Kampf des Jahres: Jake Paul (27) und Mike Tyson (58) standen sich am Freitagabend im AT&T Stadium in Arlington, Texas, im Ring gegenüber. Das Boxevent der Superklasse brachte einen überraschenden Sieger hervor: Der YouTuber besiegte Mike klar nach Schiedsrichterpunkten! Mike startete zwar zunächst aggressiv in den Kampf, konnte über die Runden sein Pensum jedoch nicht halten. In Runde drei zog Jake nach und landete mehrere Treffer gegen seinen Kontrahenten. In der letzten Runde unterbrach Jake den Kampf, um sich vor Mike zu verbeugen und ihm seinen Respekt zu erweisen.

Schon beim Wiegen am Donnerstag kam es zu einer hitzigen Situation. Der Profiboxer, auch bekannt als "Iron Mike", verpasste dem Influencer kurzerhand eine Ohrfeige, woraufhin sich die Situation zuspitzte. Jake forderte Mike auf, ihn noch mal zu schlagen. Später ging die Provokation in Richtung des 58-Jährigen weiter. "Mike Tyson, ich denke, das war eine nette Ohrfeige, Kumpel. Aber morgen wirst du verdammt noch mal k.o. geschlagen. Ich mach’ ihn fertig!", soll Jake laut Just Jared gesagt haben.

Für Mike war es der erste offizielle Kampf seit 2005. Während "Iron Mike" eine gefeierte Boxlegende und Ex-Weltmeister ist, begann Jake seine Boxkarriere erst im Jahr 2020. Eigentlich hätte der Kampf zwischen den beiden schon im Sommer stattfinden sollen, doch wurde wegen eines Magengeschwürs, das Mike hatte, verschoben. Auf Netflix konnte das Superevent gestreamt werden.

Getty Images Mike Tyson und Jake Paul im November 2024

Getty Images Jake Paul, YouTuber

