Demi Lovato spricht über besondere Freundschaft mit Selena

Demi Lovato (33) hat über die langjährige Freundschaft mit Selena Gomez (33) gesprochen und dabei Einblicke in ihre gemeinsame Zeit im Rampenlicht gegeben. In der Folge des Podcasts "Baby, This is Keke Palmer", die am 3. März ausgestrahlt wurde, erinnerte sich Demi daran, wie die beiden sich bereits vor ihrer Disney-Channel-Zeit kennengelernt hatten. "Selena und ich hatten eine Freundschaft vor dem Disney Channel, weil wir tatsächlich zusammen bei Barney waren", erklärte Demi. Von 2002 bis 2004 standen die beiden gemeinsam für zwei Staffeln der Kinderserie vor der Kamera. "Ich fühlte diese Sicherheit, als ich zum Disney Channel kam, weil ich dort bereits eine fest verankerte Freundschaft hatte", so die Sängerin weiter.

Die Zeit beim Sender sei jedoch nicht ohne Herausforderungen gewesen, wie Demi im Podcast zugab. Während sie in der Serie "Sonny Munroe" auftrat und Selena in "Die Zauberer vom Waverly Place" zu sehen war, wurden die beiden häufig miteinander verglichen, wie E! News berichtet. "Es war herausfordernd, wenn Leute dich mit jemand anderem vergleichen und du natürlich Unsicherheiten in einem jungen Alter hast", räumte die 33-Jährige ein. "Man fängt an, sich selbst mit anderen zu vergleichen." Ihre Mutter Dianna De La Garza habe ihr jedoch einen wichtigen Rat mit auf den Weg gegeben: "Es gibt Raum für jeden. Es ist kein Wettbewerb. Du hast deine eigene Stimme, deine eigene Spur", erinnerte sich Demi an die Worte ihrer Mutter. "Das ist es, woran ich wirklich festgehalten habe. Das hat mich durch diese Zeit gebracht."

Heute ist Demi weiterhin eine Unterstützerin von Selena. Im September äußerte sie sich bei "Watch What Happens Live" begeistert über das neue Album "I Said I Love You First", das Selena mit ihrem inzwischen Ehemann Benny Blanco (37) aufgenommen hat. "Ich könnte nicht glücklicher für sie sein", sagte Demi, die selbst im Mai vergangenen Jahres Jordan "Jutes" Lutes (34) geheiratet hatte. "Ich habe mir das Album angehört, wirklich, wirklich gute Arbeit. Ich liebe die Songs darauf, 'Bluest Flame' war mein Song." Im Podcast betonte sie zudem: "Ich bin so dankbar dafür und werde immer dankbar sein für die Freundschaft, die ich habe und weiterhin mit ihr habe."

Getty Images Demi Lovato, November 2024

Getty Images Demi Lovato und Selena Gomez 2011

Getty Images Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit in Los Angeles 2025