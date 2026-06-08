"Professionell": Robert De Niro schwärmt von Ariana Grande

Robert De Niro (82) hat in einem Interview mit Entertainment Weekly von seiner Zusammenarbeit mit Ariana Grande (32) geschwärmt. Die beiden stehen gemeinsam für den kommenden Film "Focker In-Law" vor der Kamera, in dem die Sängerin die Rolle der Olivia spielt. "Ich mochte sie. Nettes Mädchen", so der Schauspieler über seine Kollegin. Vor allem ihre Professionalität am Set hat ihn offenbar beeindruckt: "Sie war sehr professionell. Sie ist großartig, sehr schnell und hat alles drauf. Sie war wirklich ein Teil des gesamten Prozesses."

Trotz seiner Begeisterung für Ariana hat Robert ihr gefeiertes Leinwandcomeback in Wicked noch nicht gesehen, in dem sie die Rolle der Glinda – für die sie eine Oscar-Nominierung erhielt – verkörpert. "Ich habe ihren Film noch nicht gesehen, und ich versuche ihn immer noch zu sehen, ob ihr es glaubt oder nicht, aber ich will ihn sehen", erklärte er gegenüber Entertainment Weekly. Den Film wolle er gemeinsam mit seiner Tochter nachholen. Bekannt war ihm Ariana aber bereits von früher: "Ich habe mit meiner Tochter einige Sachen von ihr gesehen, irgendeine Sitcom, in der sie mitgespielt hat", sagte Robert – wohl in Anspielung auf Arianas Rolle in der Nickelodeon-Serie "Victorious" und ergänzte: "Mein Kind stand damals drauf. Ich kannte sie von damals."

In "Focker In-Law" tritt Ariana an der Seite von echten Hollywood-Schwergewichten auf: Neben Robert spielen auch Ben Stiller (60) und Owen Wilson (57) in dem Sequel zu "Meet the Fockers" mit. Für Robert ist es nicht das einzige Projekt des Jahres – er steht außerdem für den Thriller "The Whisper Man" des neuseeländischen Regisseurs James Ashcroft vor der Kamera. Zu seiner Entscheidung, das Projekt anzunehmen, sagte er: "Ich mochte die Geschichte. Sie war interessant. Ich mochte James und alle, die darin mitspielen."

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Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

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Getty Images Ariana Grande bei den Golden Globe Awards 2026 im Beverly Hilton in Beverly Hills

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Getty Images Robert De Niro in Berlin