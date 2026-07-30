Diese "One Tree Hill"-Rolle ging fast an Chad Michael Murray

Chad Michael Murray (44) blickt überraschend offen auf seine Anfänge bei One Tree Hill zurück: Der Schauspieler verriet jetzt im Gespräch mit dem Magazin People, dass er ursprünglich gar nicht als Lucas Scott eingeplant war. Stattdessen sollte Chad zunächst dessen Halbbruder Nathan Scott spielen. Damals habe für ihn aber schnell festgestanden, dass er nach mehreren ähnlichen Rollen lieber eine andere Seite zeigen wollte. So entschied er sich am Ende für Lucas, während James Lafferty (41) die Rolle von Nathan übernahm. Für Fans der Kultserie ist das ein spannender Blick hinter die Kulissen des Teeniedramas, das von 2003 bis 2012 lief und Chad und James als ungleiche Brüder vor die Kamera brachte.

Wie Chad gegenüber People erklärte, hätten damals viele gewollt, dass er Nathan spielt. Nach seinen Auftritten als Tristan in "Gilmore Girls" und Charlie in "Dawson’s Creek" habe er allerdings vermeiden wollen, weiter auf den Bad-Boy-Typ festgelegt zu werden. Deshalb sei seine Wahl auf Lucas gefallen. Rückblickend findet Chad den anderen Part trotzdem reizvoller: Nathan habe die größere Entwicklung durchgemacht, während Lucas eher das moralische Zentrum der Serie gewesen sei. "Ich denke, James hatte mehr Spaß", sagte er dem Magazin. James selbst sprach bereits gegenüber People über seine Figur und erzählte, dass er Nathan in den frühen Staffeln noch am unähnlichsten gewesen sei. Erst später, als die Rolle ruhiger wurde, habe er sich ihr mehr angenähert.

Für Chad ist der Serienrückblick nur einer von mehreren Momenten, in denen er derzeit wieder stärker in den Fokus rückt. Zuletzt war der frühere Teenieschwarm auch mit seinem Comeback in "Sullivan's Crossing" im Gespräch. Privat hält sich der Schauspieler dagegen eher bedeckt. Chad ist seit 2014 mit Sarah Roemer (41) verheiratet, die beiden haben gemeinsame Kinder und leben ihr Familienleben weitgehend abseits der Öffentlichkeit. Umso spannender ist es für viele Fans, wenn der Schauspieler heute Details aus seiner Zeit bei "One Tree Hill" preisgibt, die hinter den Kulissen damals ganz anders hätten laufen können.

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Getty Images Chad Michael Murray, Juli 2016

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Getty Images Der "One Tree Hill"-Cast im Jahr 2004

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Getty Images Sarah Roemer und Chad Michael Murray, 2016