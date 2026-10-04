"28 Years Later" setzt im Finale voll auf Cillian Murphy

Cillian Murphy (50) wird im dritten Teil der neuen "28 Years Later"-Trilogie offenbar deutlich stärker im Mittelpunkt stehen. Wie The Standard berichtet, bestätigte Regisseur Danny Boyle (69) beim Zurich Film Festival, dass der Oscarpreisträger erneut als Jim zurückkehrt und diesmal wesentlich mehr Leinwandzeit bekommt. "Der Film wird viel Cillian Murphy enthalten", kündigte Danny an. Der dritte Teil hat bislang keinen offiziellen Titel, Sony gab das Projekt im Dezember 2025 frei. Boyle soll erneut Regie führen, während Alex Garland das Drehbuch übernimmt. Offen sind allerdings weiterhin sowohl die Handlung als auch der Kinostart.

Dass die Fortsetzung tatsächlich kommt, machte Danny in Zürich unmissverständlich klar. Demnach erklärte der Regisseur: "'28 Years 3', oder wie auch immer er am Ende heißen wird, wird gedreht, weil die Leute immer wieder danach fragen." Das fertige Drehbuch von Alex Garland lobte er ausdrücklich als "sehr gutes Drehbuch". Konkrete Details zur Handlung verriet Danny allerdings nicht. Das Ende von "The Bone Temple" deutet jedoch darauf hin, dass die Geschichte um Jim, Spike und die vom Rage-Virus geprägte Welt weitergeht. Die neue Trilogie startete 2025 mit "28 Years Later" und wurde im Januar 2026 mit "The Bone Temple" fortgesetzt. Während Boyle beim Auftakt Regie führte, übernahm Nia DaCosta den zweiten Teil. Für Teil drei wird Danny erneut auf dem Regiestuhl erwartet.

Die Rolle des Jim begleitet Cillian bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten. 2002 spielte der Ire den Fahrradkurier erstmals in "28 Days Later", in dem Jim nach einem Koma in einem vom Rage-Virus verwüsteten London erwacht. Im ersten Teil der neuen Reihe war Cillian nicht zu sehen, ehe er in "The Bone Temple" kurz als Jim zurückkehrte. Hinter den Kulissen ist er außerdem als Produzent an der Reihe beteiligt. Für Spekulationen sorgte bereits der Ende 2024 veröffentlichte Trailer zu "28 Years Later": Ein ausgemergelter Infizierter sah für viele Fans Cillian so ähnlich, dass sie ihn für Jim hielten. Sein Sohn machte den Schauspieler damals auf die Diskussion aufmerksam. Angesprochen auf Cillians freizügigen Auftritt im Originalfilm scherzte Danny nun: "Ob er sich noch einmal ausziehen wird, weiß ich nicht. Jetzt hat er den Oscar."

Anzeige Anzeige

Imago Cillian Murphy, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Imago Cillian Murphy bei der US-Premiere von "Peaky Blinders: The Immortal Man" im DGA Theater in New York