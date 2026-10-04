Danny Boyle macht Hoffnung auf "28 Years Later 3"

Regisseur Danny Boyle (69) macht Fans der Zombie-Kultreihe überraschend Hoffnung auf "28 Years Later 3". Obwohl der Vorgänger an den Kinokassen enttäuschte, soll die Geschichte mit einem weiteren Teil fortgesetzt werden. Beim Zurich Film Festival bestätigte Danny die Pläne nun, wie Filmstarts berichtet. "'28 Years 3' – oder wie auch immer der Film am Ende heißen wird – wird gedreht werden, weil die Leute einfach nicht aufhören, danach zu fragen. Wann genau, da bin ich mir nicht sicher, aber es gibt ein Drehbuch – ein sehr gutes Drehbuch von Alex Garland", erklärte er. Einen Starttermin gibt es damit bislang ebenso wenig wie einen endgültigen Titel. Fest steht laut dem Filmemacher jedoch, dass Alex das Skript bereits verfasst hat. Außerdem soll Oscarpreisträger Cillian Murphy (50) eine zentrale Rolle übernehmen. Damit würde der Schauspieler, dessen Figur Jim die Reihe einst prägte, für die geplante Fortsetzung deutlich stärker ins Geschehen zurückkehren.

Cillian war bereits am Ende von "28 Years Later 2: The Bone Temple" zu sehen. Im dritten Teil soll seine Figur nun allerdings deutlich mehr Raum bekommen. Beim Zurich Film Festival kündigte Danny mit einem Augenzwinkern an: "Der Film wird sehr viel Cillian Murphy enthalten. Ob er sich noch mal auszieht, weiß ich allerdings nicht. Er hat schließlich jetzt den Oscar." Zuletzt war die Zukunft der Reihe ungewiss. Das von Nia DaCosta inszenierte "The Bone Temple" spielte weltweit lediglich 51,5 Millionen Euro ein. Dem standen geschätzte Produktionskosten von 55 Millionen Euro gegenüber. Damit blieb das Sequel deutlich hinter "28 Years Later" zurück, bei dem Danny selbst Regie führte. Mit seiner Aussage stellte Danny weitere Pläne für die Reihe in Aussicht. Wann die Dreharbeiten tatsächlich beginnen und wann der neue Film in die Kinos kommen könnte, verriet der Regisseur allerdings noch nicht.

Cillian ist eng mit den Ursprüngen der Reihe verbunden. Im ersten Film "28 Days Later" spielte er die Hauptfigur Jim. Dieser erwacht aus dem Koma und muss sich plötzlich in einer Welt zurechtfinden, die von Infizierten verwüstet wurde. Mittlerweile ist Cillian selbst Oscarpreisträger, doch auch ihn lassen manche Horrorfilme nicht kalt. Als Film, der ihm bis heute Angst macht, nannte er in einem BBC-Interview Stanley Kubricks (†70) Stephen-King-Verfilmung "Shining" aus dem Jahr 1980. Vor allem die berühmte Aufzugsszene und die unheimlichen Mädchen hätten sich bei ihm eingeprägt. Diese Momente könne er nach eigener Aussage kaum ansehen.

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Getty Images Danny Boyle im Oktober 2022

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Imago Cillian Murphy, Schauspieler

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Getty Images Alex Garland bei der Premiere von "Devs", 2020

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