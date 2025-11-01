Heidi Klum lässt ihren Tom als Medusa zu Stein erstarren

Heidi Klum (52) beweist wieder, dass sie die Königin des Halloween ist. Am Freitagabend feierte das ehemalige Topmodel seine legendäre Halloween-Party in New York City. Und bei ihrem Kostüm holte Heidi wieder alles raus: Sie erschien als schlangenartige Medusa. Ihr Kostüm bestand aus einem langen Schlangenschwanz und grüner, schuppenbedeckter Haut sowie einem Kopf mit zahlreichen Schlangen in den Haaren, um die Figur der griechischen Mythologie nachzustellen. Passend dazu verkleidete sich Heidis Mann Tom Kaulitz (36) als versteinerter, griechischer Soldat, denn es war bekanntermaßen die Gabe der Medusa, Menschen zu versteinern. Gegenüber People schwärmte Tom, dass das Kostüm seiner Gattin super "sexy" sei. "Ich finde, er sieht auch superheiß aus", freute Heidi sich ebenfalls.

Medusa scheint für das Gruselfest genau der richtige Charakter aus der griechischen Mythologie zu sein. Warum sie sich für das berühmte Monster entschied, erklärte Heidi gegenüber Page Six: "Medusa erschien mir als eine wahrhaft ikonische Figur – geheimnisvoll und doch wild. Die Legende, dass sie Menschen in Stein verwandelt, fasziniert das Publikum seit Jahrhunderten. In Museen zeugen unzählige Gemälde und Skulpturen von ihrer eindringlichen Kraft und davon, wie furchterregend und faszinierend sie nach wie vor ist." Bereits seit Monaten tüftelt Heidi an ihrem Kostüm. Zahlreiche Maskenbildner arbeiten daran mit, damit die 52-Jährige überhaupt nicht mehr aussieht wie sie selbst. "Ich wollte wirklich, wirklich eine richtig hässliche, richtig furchtbare Medusa sein. Und ich finde, das ist uns perfekt gelungen – bis hin zu den Zähnen", freut sie sich gegenüber Bild. Die Fans bekommen ihren Look immer erst am Abend der Party zu sehen. Zuvor gab es im Netz immer ein paar Hinweise, um das Rätselraten anzuheizen.

Vor 25 Jahren schmiss Heidi ihre heute berühmt-berüchtigte Halloween-Party zum ersten Mal. Über die Jahre wurden ihre Kostüme immer ausgefallener. Seit ihrer Heirat mit Tom erscheinen die beiden auch immer wieder im Partnerkostüm. So beispielsweise 2022, als der einstige Victoria's Secret-Engel sich als gigantischer Wurm und der Tokio Hotel-Gitarrist sich als blutiger Angler verkleideten. 2016 sah man Heidi nicht nur einmal, sondern gleich sechsmal auf dem roten Teppich: Mithilfe von fünf Doppelgängerinnen machte sie das Posieren für die Fotografen zum Versteckspiel. Im vergangenen Jahr musste man ebenfalls eine Weile suchen, bis man Heidis Gesicht fand. Sie und Tom waren beide als E.T., einmal männlich, einmal weiblich, verkleidet. Den Kopf des freundlichen Aliens trugen sie selber auf dem Kopf, sodass ihre Gesichter in den Halsfalten der Kreatur verschwanden.

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz bei ihrer Hallowee-Party in New York City, Oktober 2025

Getty Images Heidi Klum als Medusa bei ihrer Halloween-Party 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum bei Heidi Klums Halloweenparty 2024