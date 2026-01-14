Deshalb trennten sich Darya Strelnikova und Fabio Knez

Ende November 2025 gaben Darya Strelnikova (33) und Fabio Knez (32) ihre Trennung bekannt. Jetzt hat das Model im Podcast "Pillow Talk" erstmals über die genauen Gründe für das Liebes-Aus gesprochen. Darya erklärte, dass sich beide in völlig verschiedene Richtungen entwickelt haben. "Wir haben das gleiche Ziel im Leben, aber die Art und Weise, wie wir es erreichen wollen, ist völlig unterschiedlich", verriet sie und gab zu: "Es gab einen Punkt, an dem ich ihn dabei, wie er sein Leben und seinen beruflichen Weg verfolgen möchte, nicht akzeptieren und unterstützen konnte, obwohl ich es wollte." Während die Beziehung viele Höhen und Tiefen hatte, ging die endgültige Trennung von Fabio aus.

Doch nicht nur unterschiedliche Lebenswege führten letztlich zur Trennung. Darya sprach auch ehrlich über ihren Versuch, mit klaren Grenzen die Beziehung zu stabilisieren. Diese wurden jedoch nicht vollständig akzeptiert, was schließlich ebenfalls zum Ende der Beziehung beitrug: "Weil ich Grenzen gesetzt habe, die am Ende des Tages leider Gottes nicht zu 100 Prozent respektiert worden sind." Dabei ließ die TV-Bekanntheit aber offen, um welche Grenzen es sich konkret handelte.

Bereits vor rund zwei Monaten hatte Darya öffentlich auf Instagram bestätigt, dass sie und Fabio nicht mehr zusammen sind. In einem emotionalen Statement wandte sich das Model damals direkt an ihre Fans: "Ja, wir sind getrennt. Ich möchte das heute einmal klar aussprechen, weil die Spekulationen eine Dimension erreicht haben, die nicht mehr gesund ist." Sie verzichtete darauf, Details über die Trennungsgründe preiszugeben und betonte stattdessen, ihre Privatsphäre schützen zu wollen. Die Influencerin kündigte außerdem an, zukünftig rigoros gegen negative Kommentare und Hater vorzugehen. Besonders dankbar zeigte sie sich für aufmunternde Nachrichten aus ihrer Community: "Ihr wisst gar nicht, wie sehr das gerade hilft."

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Realitystars

Instagram / darya Darya Strelnikova, Model

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez, Juli 2025