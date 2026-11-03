Trotz Neuanfang: Sarah Ferguson hält weiterhin zu Ex Andrew

Sarah Ferguson (67) und Andrew Mountbatten-Windsor (66) führen mittlerweile getrennte Haushalte. Der Kontakt zwischen den beiden scheint jedoch weiterhin zu bestehen. Das bestätigte nun ein Sprecher der ehemaligen Herzogin gegenüber People. Demnach stehen die geschiedenen Eltern von Prinzessin Beatrice (38) und Prinzessin Eugenie (36) noch immer in Verbindung. "Sie pflegen als gemeinsame Eltern und Großeltern weiterhin ein freundschaftliches und unterstützendes Verhältnis", stellte er klar. Damit widerspricht er Berichten, nach denen Sarah und Andrew gar nicht mehr miteinander reden sollen. Ein persönliches Treffen seit Sarahs Rückkehr nach Großbritannien bestätigte der Sprecher nicht. Andrew hat sich derzeit auf das Sandringham-Anwesen von König Charles (77) in der Grafschaft Norfolk zurückgezogen. Sarah soll dagegen ein Haus in den Home Counties gemietet haben, also in der Gegend rund um London.

Nach mehreren Monaten im Ausland war Sarah im Spätsommer in ihre Heimat zurückgekehrt. Dort baut sie sich nun Schritt für Schritt ein neues Leben auf. "Sie lebt sich hier wieder ein, hält sich bedeckt, während sie über den nächsten Abschnitt nachdenkt", berichtete ihr Sprecher. Wo Sarah künftig dauerhaft leben wird, steht laut ihrem Sprecher noch nicht fest. Auch ein möglicher Zeitpunkt für ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit ist bislang unklar. Derzeit gilt ihre Aufmerksamkeit vor allem der Familie: Sie verbringt viel Zeit mit ihren Töchtern Beatrice und Eugenie und widmet sich ihren Enkelkindern. Ende Oktober ließ sich die Mutter der beiden Prinzessinnen dann zum ersten Mal seit Längerem wieder in der Öffentlichkeit blicken. Sie besuchte in London eine Gedenkfeier für Paddy McNally (†88), mit dem sie früher liiert und danach lange befreundet war. Beatrice und Eugenie begleiteten ihre Mutter zu dem Termin.

Andrew und Sarah hatten 1996 ihre Scheidung besiegelt. Trotzdem blieben sie sich danach jahrzehntelang ungewöhnlich nahe. Über viele Jahre teilten sie sich sogar ein Zuhause in der Royal Lodge. Erst als sie das Anwesen verloren, zogen die beiden auch in getrennte Wohnungen. Vor etwa drei Wochen hatte Daily Mail noch berichtet, dass die Beziehung der beiden deutlich abgekühlt sei. So soll Sarah nach ihrer Zeit in Österreich mehr Distanz zu ihrem Ex-Mann gesucht haben. Außerdem hieß es, auf Andrews neuem Wohnsitz Marsh Farm sei sie nicht erwünscht. Die jüngste Stellungnahme ihres Sprechers zeigt, dass Sarah und Andrew trotz ihrer getrennten Lebenswege weiterhin als Eltern und Großeltern miteinander verbunden sind. Ob aus ihrer Beziehung eines Tages wieder mehr werden könnte, ließ er allerdings unbeantwortet.

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Getty Images Prinz Andrew und Sarah, Duchess of York, beim Dankgottesdienst für König Konstantin in der St.-Georgs-Kapelle in Windsor

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Getty Images Prinzessin Eugenie, Sarah Ferguson und Prinzessin Beatrice am 19. Juni 2015 in Ascot

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