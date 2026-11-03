GZSZ-Pause: Jan Kittmann freut sich auf "Let's Dance"-Tour

Jan Kittmann tauscht den Serienkiez gegen das Tanzparkett: Der Schauspieler legt bei GZSZ eine rund sechswöchige Pause ein, um erneut mit Let's Dance auf der Bühne zu stehen. Statt für Dreharbeiten in Berlin vor der Kamera zu stehen, ist der Tobias-Darsteller derzeit mit dem Team der Tanzshow auf großer Tournee unterwegs. Dabei führt ihn die Reise durch zahlreiche Städte in Deutschland sowie zu Auftritten in der Schweiz und in Österreich. "Ich freue mich riesig, endlich wieder tanzen zu dürfen", verriet er gegenüber RTL. Die Tour fühlt sich für ihn wie ein großes Wiedersehen an: "Das wird ein riesiges Klassentreffen oder auch eine Klassenfahrt. Wir fahren durch jede Menge Städte kreuz und quer durch Deutschland, auch in die Schweiz und nach Österreich, und spielen in den größten Hallen, die die Städte zu bieten haben." Eine längere Verschnaufpause ist für ihn anschließend jedoch nicht eingeplant. Am 8. Dezember steht er in Wien zum letzten Mal im Rahmen der Tournee auf der Bühne. Bereits einen Tag später kehrt er ans Set von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück.

Was die Zuschauer erwartet, möchte Jan bislang noch nicht vollständig verraten. Fest steht lediglich, dass er zwei seiner persönlichen Lieblingstänze zeigen wird. Welche das sind, bleibt bis zur Premiere ein Geheimnis. Allerdings konnte er sich diesmal nicht so intensiv auf seinen Auftritt vorbereiten wie noch bei seiner damaligen Teilnahme an der Show. "Ich hätte gerne wieder zehn Stunden am Tag trainiert, um mich auf das Level von damals zu bringen. Das war im Alltag aber leider nicht mehr möglich", gab er zu. In der Serie wird seine Abwesenheit ebenfalls aufgegriffen: Ein Projekt, das Tobias eigentlich schon abgeschlossen hatte, erfordert plötzlich dringend seine Anwesenheit außerhalb des Kiezes. "Er steigt zu einer Zeit aus, zu der man eigentlich nicht aussteigen sollte", deutete Jan an. Kurz vor seiner Abreise erwartet den Schauspieler noch ein unerwarteter Tanzeinsatz, den er selbst als besonders amüsant bezeichnet. Mit wem Tobias dabei das Tanzbein schwingt und was dahintersteckt, bleibt vorerst ein Geheimnis. Doch auch nach seiner Rückkehr dürfte es spannend weitergehen: "Er wird vor Aufgaben gestellt, mit denen er nicht gerechnet hat. Ich glaube, da wird es unerwartete Wendungen geben."

Vor rund einem halben Jahr hatte Jans Tanzreise ein bitteres Ende genommen. Gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Kathrin Menzinger (38) war er im Viertelfinale von "Let's Dance" ausgeschieden. Die beiden hatten beim Voting die wenigsten Anrufe erhalten – der Traum vom Finale war damit geplatzt. Im anschließenden RTL-Interview mit Frauke Ludowig (62) hatte Jan seine Enttäuschung kaum verbergen können. "Ja… ich bin noch nicht so richtig fertig damit", hatte er eingeräumt. Auch Kathrin hatte das Aus schwer getroffen. "Wir hatten so große Ziele und Träume, wollten unbedingt ins Finale", hatte die Profitänzerin erklärt. Dabei hatte sogar Joachim Llambi (62) den Schauspieler als möglichen Finalisten gehandelt.

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RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026

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RTL / Pit Faul Jan Kittmann am GZSZ-Set, Juni 2026

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