"Beverly Hills, 90210": Gabrielle Carteris log über Alter

Mit einer überraschenden Beichte hat Gabrielle Carteris (65) jetzt für Aufruhr unter den Fans von Beverly Hills, 90210 gesorgt. Im Podcast "Still Here Hollywood" sprach die heute 65-Jährige offen darüber, wie sie sich damals eine Rolle erschlichen hatte: Als sie in den frühen 1990ern für die Rolle der 16-jährigen Schülerin Andrea Zuckerman vorsprach, war sie bereits 29 Jahre alt – verschwieg ihr wahres Alter aber geflissentlich und gab sich als 21-Jährige aus. Der Trick funktionierte, und sie ergatterte damit die Rolle, für die sie bis heute bekannt ist.

Ein Instagram-Clip zu dem Podcast-Auftritt löste daraufhin eine Flut von spöttischen Kommentaren aus. Viele Fans zeigten sich wenig überrascht von der Enthüllung – und machten keinen Hehl aus ihrer damaligen Skepsis. "Wir wussten alle, dass sie 30 war. Auch Luke Perry war alt, aber glaubt sie wirklich, wir haben es nicht gewusst? Wer sagt es ihr?", schrieb ein Nutzer. Ein anderer kommentierte: "Ihre Figur wirkte eher wie die Urgroßtante aller, die in ihrer Wohnung Eintopf kocht, als eine 19-jährige Studentin." Im Podcast erklärte Gabrielle, dass ihr Aussehen und ihr Alter sie in der Branche schon früh beschäftigt hätten. "Das ist das, worüber ich bei '90210' nicht die Wahrheit gesagt habe. Jetzt bin ich über diesen Punkt hinaus und sage: Ja, ich bin 65", so die Schauspielerin.

Gegenüber dem Magazin People hatte Gabrielle zudem bereits früher verraten: "Als mein echtes Alter herauskam, startete die Show gerade durch und meine Figur war bereits etabliert genug, dass sie mich nicht feuerten. Aber ein Produzent sagte zu mir: 'Du hast Glück, dass wir dein Alter nicht kannten, als wir dich engagierten.'" "Beverly Hills, 90210" war eine der prägendsten Teenie-Serien der 1990er Jahre und wurde von Darren Star (64) entwickelt, der später auch Sex and the City und Emily in Paris schuf. Neben Gabrielle gehörten unter anderem Jason Priestley (56), Tori Spelling (53), Jennie Garth (54), Luke Perry, Brian Austin Green (52), Ian Ziering (62) und die verstorbene Shannen Doherty (†53) zum Ensemble. Gabrielle war in den ersten fünf Staffeln als Serienstreber Andrea Zuckerman zu sehen und kehrte später in Gastauftritten in den Staffeln sechs, acht und zehn zurück.

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Imago Gabrielle Carteris, Schauspielerin, 2026

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Imago Cast von "Beverly Hills, 90210", 1993

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Imago Gabrielle Carteris in "Beverly Hills, 90210", 1992