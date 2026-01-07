Nach zwei Jahren Beziehung: Bill Hader und Ali sind getrennt

Ali Wong und Bill Hader (47) haben sich getrennt – das bestätigt das Magazin People. Nach mehr als zwei Jahren Beziehung, die sie im April 2023 öffentlich gemacht hatten, gehen die Schauspielerin und der Komiker nun getrennte Wege. In ihrem Heimatort Los Angeles hatten sich beide zuletzt nur noch selten zusammen gezeigt. Offizielle Statements der beiden stehen aus, Vertreter reagierten laut People zunächst nicht auf Anfragen. Freunde beschreiben den Umgang als respektvoll, die Stimmung sei ruhig und gefasst. Was bleibt, ist die Frage: Wie kam es zum Aus – und wie geht es jetzt weiter?

Ein Insider erklärte dem Magazin People, die vollen Terminkalender hätten das Zusammensein nahezu unmöglich gemacht. "Es war zu schwierig, die Beziehung mit Alis anstehender Stand-up-Tour und Bills verschiedenen Film- und TV-Projekten in diesem Jahr am Laufen zu halten", heißt es. Beide wollen sich nun auf ihre Arbeit und ihre Kinder konzentrieren und "sich weiterhin unterstützen und füreinander die Daumen drücken", so die Quelle. Bereits im vergangenen Jahr hatten Fans über mögliche Probleme spekuliert, nachdem Ali bei den Golden Globes 2025 ohne Bill über den Teppich ging und ihn in ihrer Dankesrede nicht erwähnte.

Kennengelernt hatten sich Ali und Bill in der Branche schon lange, ernst wurde es nach Alis Trennung von ihrem Ex-Mann Justin Hakuta. In ihrem Netflix-Special "Ali Wong: Single Lady" erzählte die Comedienne, Bill habe sich gemeldet, als er von der Scheidung erfuhr, und ihr geschrieben, er sei "schon immer" in sie verknallt gewesen. Er ließ ihr sogar Blumen nach Europa senden, während sie unterwegs war. Bei Preisverleihungen wirkte ihre Verbindung innig, ein Kuss vor Alis "Beef"-Sieg ging damals durch die Feeds. Abseits des Rampenlichts teilten sie den Versuch, Karrieren, Tourneepläne und Familienalltag miteinander zu vereinbaren. Nun bleibt der persönliche Respekt – und die Entscheidung, getrennt weiterzumachen, ohne den Kontakt abbrechen zu lassen.

Getty Images Bill Hader und Ali Wong bei den Directors Guild of America Awards, Februar 2025

Imago Bill Hader bei den 77. Directors Guild of America Awards im Beverly Hilton, Beverly Hills

Getty Images Ali Wong, Komikerin