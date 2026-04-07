Neue Wege: Fetty Wap schreibt sieben Songs aus dem Gefängnis

Fetty Wap (34) hat sein neues Album "Zavier" unter außergewöhnlichen Umständen erschaffen. Der Rapper wurde im Januar aus der Haft entlassen, nachdem er mehr als drei Jahre seiner ursprünglich sechsjährigen Strafe wegen Drogendelikten abgesessen hatte. Sieben der insgesamt 17 Songs auf dem Album entstanden während seiner Zeit hinter Gittern – eine besondere Herausforderung für den Musiker, der seine Texte grundsätzlich nicht aufschreibt. Diesen kreativen Prozess musste er nun anpassen: "Ich denke mir das buchstäblich alles im Kopf aus und schreibe es dann nach und nach auf, damit ich es nicht vergesse", erklärte der 34-Jährige gegenüber The Fader. Ohne die Möglichkeit, seine Ideen aufzunehmen, musste Fetty die Songs immer wieder in seinem Kopf abspielen.

Die Lieder, die während der Haft entstanden, hören auf die Titel "Right Back to You", "White Roses", "I Remember" und "Fool for You", das "Linger" von The Cranberries sampelt. Um die Texte und Melodien nicht zu vergessen, sang Fetty sie in Gedanken immer und immer wieder durch, bis er sie nicht mehr vergessen konnte. Überraschenderweise hat er während seiner gesamten Zeit im Gefängnis nicht ein einziges Mal tatsächlich gesungen oder gerappt. "Ich denke, dass ich gar nichts getan habe, hat den Sound bewahrt", verriet er. Das letzte Mal, dass er einen Song sang, war vor seiner Inhaftierung gewesen. Diese Pause habe seine Stimme konserviert, die er zuletzt 2015 mit seinem Durchbruchshit "Trap Queen" bekannt gemacht hatte.

Für Fetty, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II heißt, repräsentiert das Album einen Neuanfang und persönliche Reife. Er betrachtet "Zavier" als sein Alter Ego – eine erwachsenere und reifere Version von sich selbst. "Ich bin mir jetzt mental über alles bewusst, über meine Umgebung. Ich bin hochaufmerksam, und das fühlt sich gut an", beschrieb er seine Veränderung. Der aus New Jersey stammende Künstler veröffentlichte das Album am 27. März und kündigte an, sich künftig stärker auf gemeinnützige Arbeit konzentrieren zu wollen. In einer Erklärung nach seiner Freilassung dankte er seiner Familie, Freunden und Fans für ihre Unterstützung und betonte, er wolle durch seine Stiftung gefährdete Kinder unterstützen und ihnen Zugang zu Bildung, Technologie und Augenversorgung ermöglichen.

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Imago Fetty Wap bei den MTV Video Music Awards 2019

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Getty Images Fetty Wap bei einem Konzert in NYC im Januar 2018

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Getty Images Fetty Wap, Rapper