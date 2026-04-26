Stolzer Papa: Ethan Hawke erzählt von Tochter Mayas Hochzeit

Schauspieler Ethan Hawke (55) hat sich erstmals öffentlich über die Hochzeit seiner Tochter Maya Hawke (27) geäußert – und dabei machte er keinen Hehl aus seinen Gefühlen. Bei der Time 100 Gala 2026 sprach er mit Page Six über den besonderen Moment, als er die 27-Jährige am Valentinstag in New York City zum Altar führte. "Es wäre sehr schwer, nicht emotional zu werden", gab er zu. Das Ereignis sei "sehr kraftvoll" gewesen, betonte der 55-Jährige, der für den großen Auftritt in einen schicken Anzug geschlüpft war und strahlend den Brautstrauß seiner Tochter hielt, während er sie zur St. George's Episcopal Church in Manhattan begleitete.

Ethan schwärmte in den höchsten Tönen davon, seine Kinder so glücklich zu sehen. "Wenn man seine Kinder so glücklich sieht, ist das wahrscheinlich das Bewegendste, was man erleben kann", sagte er. Es erfülle ihn mit Freude, seine Kinder dabei zu beobachten, wie sie "ihr Leben lieben, ihr Leben umarmen und wunderbare Freunde und Partner finden." Auch Mayas Mutter Uma Thurman (55) war bei der Trauung vor Ort – sie wurde vor der Kirche in einem geblümten blauen Kleid gesichtet. Unter den Gästen waren zudem Mayas Kolleginnen und Kollegen aus der Serie Stranger Things. Maya selbst schwärmte kurz darauf gegenüber Page Six von ihrer Ehe: "Liebe ist das Beste", sagte die Schauspielerin. "Ich bin so froh, meinen besten Freund gefunden zu haben und jemanden zu haben, dem ich alles erzählen kann."

Maya und ihr Ehemann Christian Lee Hutson, ein Musiker, waren zunächst jahrelang befreundet, bevor ihre Beziehung eine romantische Wendung nahm. 2023 zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar. Ethan ist nicht nur Mayas Vater, sondern hat insgesamt vier Kinder: Zusammen mit Uma Thurman hat er neben Maya auch Sohn Levon Thurman-Hawke (24). Aus seiner Beziehung mit Ryan Hawke hat er außerdem die Töchter Clementine und Indiana. Dass das Familienglück ihm am Herzen liegt, machte er bei der Gala deutlich: Das Glück seiner Kinder zu sehen, sei ihm das Wichtigste.

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Getty Images / Jesse Grant Maya und Vater Ethan Hawke, Kalifornien 2018

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Getty Images Maya Hawke und Christian Lee Hutson beim Tibet House US Benefit Concert in der Carnegie Hall, New York, am 3. März 2026

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Getty Images Ethan Hawke bei den 35. Gotham Film Awards in New York City, Dezember 2025