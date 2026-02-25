Royals
Sexy: Helen Flanagan rekelt sich in gelben Spitzendessous

- Theresa Neureuter
Lesezeit: 2 min

Helen Flanagan (35) zeigt sich einmal mehr von ihrer verführerischen Seite. Die 35-jährige Britin präsentierte kürzlich auf Instagram ihren Traumkörper in einem durchsichtigen gelben Dessous-Set aus Spitze und Satin von Katherine Hamilton Lingerie. Auf den heißen Aufnahmen räkelte sich die ehemalige "Coronation Street"-Darstellerin lasziv auf einem Sofa und setzte dabei ihre Kurven gekonnt in Szene. Ihre blonden Haare trug Helen in sanften Wellen über die Schultern, dazu kombinierte sie einen zarten rosafarbenen Lippenstift. Die Schauspielerin ist bekannt dafür, regelmäßig in Unterwäsche und Bademode für die Kamera zu posieren und sich dabei keine Blöße zu geben.

Wenige Tage später zeigte sich Helen in einem gestreiften Bikini, als sie gemeinsam mit ihrer Tochter Matilda einen luxuriösen Bootstrip unternahm. Die Mutter und ihre Tochter genossen sichtlich die gemeinsame Zeit und hielten die Urlaubserinnerungen in einem Video fest. In dem Clip war auch zu sehen, wie Helen am Laptop weitere Reisen für 2026 plante. Die Darstellerin verriet, dass sie mit jedem ihrer drei Kinder einen individuellen Trip unternehmen möchte, um Einzelzeit mit ihnen zu verbringen. "Als alleinerziehende Mutter von drei Kindern habe ich gelernt, dass kleine Ausflüge zu zweit sich so viel besser handhaben lassen, als zu versuchen, alles auf einmal zu machen. Es gibt mir die Chance, wirklich präsent bei jedem von ihnen zu sein", erklärte sie.

Helen ist Mutter der zehnjährigen Matilda, der siebenjährigen Delilah und des vierjährigen Charlie. Die drei Kinder stammen aus ihrer Beziehung mit Ex-Verlobtem Scott Sinclair, von dem sie sich 2022 nach 13 gemeinsamen Jahren trennte. Die Beziehung zum Fußballer des Bristol Rovers ist nach wie vor angespannt – beide befinden sich derzeit in einem erbitterten Sorgerechtsstreit. Die Auseinandersetzung eskalierte, nachdem die TV-Bekanntheit den 36-Jährigen öffentlich dafür kritisiert hatte, nicht zur Weihnachtsaufführung ihres Sohnes erschienen zu sein. Laut Berichten ist die Kommunikation zwischen den beiden komplett zusammengebrochen, weshalb sie mittlerweile nur noch über Helens Eltern miteinander sprechen.

Helen Flanagan im Dezember 2023
Getty Images
Helen Flanagan im Dezember 2023
Helen Flanagan mit ihrer Tochter Matilda, Februar 2026
Instagram / hjgflanagan
Helen Flanagan mit ihrer Tochter Matilda, Februar 2026
Scott Sinclair mit seiner Tochter Matilda
Instagram / scotty__sinclair
Scott Sinclair mit seiner Tochter Matilda
Wie findet ihr Helens gelben Lingerie-Auftritt?
