Dustin Hoffman wurde am Set heimlich unter Drogen gesetzt

In seinen Memoiren "Look at Me" lässt Dustin Hoffman (89) tief blicken: Dabei geht es in einem Abschnitt der Schriften um seinen Kollegen Steve McQueen, der ihn bei Dreharbeiten unter Drogen gesetzt haben soll. Im Jahr 1973 standen die beiden auf Jamaika für das Gefängnisdrama "Papillon" vor der Kamera. Kurz vor einer wichtigen Szene ließ Steve ihm Schokoladenkekse aus der Küche seines Privatkochs bringen. Dazu legte er einen Zettel mit der Nachricht: "Es sind die besten Kekse, die ich je gegessen habe." Dustin griff gleich mehrmals zu und ahnte nicht, dass in dem Gebäck Haschisch steckte. Die Folgen hatten es in sich: Der Schauspieler war völlig benommen, stolperte wirr am Set umher und war von den Requisiten komplett verängstigt. An die Szene, die er zuvor intensiv geprobt hatte, konnte er sich nicht mehr erinnern. Besonders bitter für ihn: Nach seiner Darstellung war die Filmcrew eingeweiht und sah lachend dabei zu, wie heftig er auf die Haschkekse reagierte.

Dabei hatte es die geplante Szene ohnehin in sich. Dustin spielte in dem Film den Geldfälscher Louis Dega, Steve verkörperte den Häftling Henri "Papillon" Charrière. An das Gefühl des ungeplanten Rausches kann Dustin sich auch jetzt noch bestens erinnern. In seinen Memoiren schreibt er darüber: "Wer schon einmal high war, ohne es zu wissen, kennt das Gefühl: Man glaubt, den Verstand zu verlieren." Auch die Reaktion der Kollegen am Set hat er bis heute nicht vergessen. "Der Crew hatte er es gesagt, und alle fanden es saukomisch, mir dabei zuzusehen, wie ich verwirrt und verängstigt durch die Gegend stolperte und völlig außerstande war, diese wichtige Szene zu spielen, die ich Millionen Male geprobt hatte", schreibt Dustin in "Look at Me".

Die Haschkekse waren laut Dustin aber nicht die einzige Drogenepisode zwischen ihm und Steve. Bei einem privaten Besuch empfing ihn sein Kollege mit einem besonders starken Joint. Diesmal rauchte Dustin allerdings wissentlich mit. "Bei meinem ersten Besuch begrüßte er mich mit einem riesigen Joint an der Tür, es war bestimmt das stärkste Gras der Welt. Ich war in meinem ganzen Leben noch nie so high gewesen", erinnert er sich. In seinen Memoiren bekennt er sich allerdings nicht nur zu den Drogeneskapaden. In anderen Passagen geht es auch um sein Verhalten gegenüber Frauen. Angeblich habe er sich nicht immer angemessen verhalten und Frauen in seinem Umfeld manchmal in möglicherweise unangenehme Situationen gebracht. Von sexuellem Fehlverhalten will der zweifache Oscarpreisträger allerdings nichts wissen.

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Getty Images Dustin Hoffman bei der New Yorker Premiere von "Tuner" am 20. Mai 2026

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Lars Niki / Getty Dustin Hoffman bei einer Pressekonferenz

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