Moderatorin Eva Imhof trauert um ihre geliebte Mutter Ellen

TV-Moderatorin Eva Imhof (47) trauert um ihre Mutter Ellen, die kürzlich im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Am 7. Oktober teilte Eva die traurige Nachricht mit ihren Followern auf Instagram. Mit bewegenden Worten verabschiedete sich die 47-Jährige: "Mama! Danke, dass du meine Mama warst – und für immer bleibst." Begleitet wurde der Post von emotionalen Bildern, die die tiefe Verbundenheit zwischen Eva und ihrer Mutter zeigen. Besonders rührend: Ein Schwarz-Weiß-Foto vom Tag von Ellens 88. Geburtstag zeigt sie glücklich lächelnd.

In ihrem Beitrag drückt Eva die Dankbarkeit für ihre Mutter in eindringlichen Worten aus. Sie erinnert sich an Ellen als lebensfrohe und willensstarke Frau, die sie "farbenfroh und bunt" in Erinnerung behalten werde. "Du hast mir so viele Werte vermittelt, warst trotz deiner Krankheiten und Schicksalsschläge immer aufrecht", schreibt sie weiter. Evas Post zeigt nicht nur die enge Beziehung zu ihrer Mutter, sondern auch die Inspiration, die ihr Ellen trotz widriger Umstände ist. Viele Freunde und Kollegen, darunter Frauke Ludowig (61) und Anna Fleischhauer, hinterließen Beileidsbekundungen und liebevolle Worte, um Eva in dieser schweren Zeit Kraft zu spenden.

Für Eva kommt dieser schwere Verlust in einer ohnehin fordernden Zeit. Nach gesundheitlichen Rückschlägen, die sie in den vergangenen Jahren überwinden musste, hatte die Medienpersönlichkeit zuletzt zwei erneute Operationen am Innenohr hinter sich gebracht. 2023 lag sie mehrfach im Koma und hat trotz einer Prothese in ihrem Ohr ein Hörvermögen von rund 30 Prozent. In einem Interview mit Bunte bleibt Eva aber positiv: "Es war in der Vergangenheit so mühsam und hart. Ich hoffe, dass in mein Leben noch mal mehr Leichtigkeit einzieht."

Anzeige Anzeige

Instagram / evaimhof Moderatorin Eva Imhof mit ihrer Mama Ellen Schulz

Anzeige Anzeige

Instagram / evaimhof Moderatorin Eva Imhof mit ihrer Mutter Ellen Schulz

Anzeige Anzeige