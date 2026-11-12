Kind gemobbt und rausgeworfen? René Redo reagiert auf Kritik

Online erheben sich schwere Vorwürfe gegen René "Redo" Dost (58): Er soll einen Minderjährigen gemobbt und aus seinem Restaurant geworfen haben. Auslöser ist ein kurzer Ausschnitt aus einem seiner Livestreams, der aktuell im Netz die Runde macht. Darin ist zu sehen, wie der Gastronom einem Jungen unmissverständlich klarmacht, dass er das Lokal verlassen soll, und ihm zudem Hausverbot erteilt. Redo meldet sich nun selbst auf Instagram und teilt ein ausführliches Statement. Er schreibt: "Gestern habe ich während eines Livestreams einem Kind eine klare Ansage gemacht und seitdem wird der Ausschnitt überall so dargestellt, als würde ich einfach Kinder aus meinem Restaurant werfen. Was dabei allerdings komplett fehlt, ist die Vorgeschichte."

Redo erklärt den Rauswurf damit, dass die betroffenen Kinder über die vergangenen Wochen hinweg fast täglich bei ihm im Lokal erschienen sind. Immer wieder hätten sie nach Gratisessen und verschiedenen Gegenständen gefragt, Tische belegt und sowohl Gäste als auch Angestellte belästigt. Redo meint, er habe die Kinder mehrfach angesprochen und gebeten, seine Grenzen zu respektieren – jedoch vergeblich. "Aber nett zu sein bedeutet eben nicht, dass man alles dauerhaft akzeptieren muss. Irgendwann reicht es auch einfach und genau darum ging es in dieser Situation", stellt er klar. Dabei betont Redo auch, dass Kinder unter sieben Jahren in Begleitung ihrer Eltern sogar kostenlos ihr Essen bekommen.

Zuletzt hat Redo mit seinem Privatleben für Aufsehen gesorgt: Er hat seine Beziehung öffentlich gemacht. Seit Ende Oktober ist er mit der Konditormeisterin Celine Müller aus Karlsruhe liiert. Zwischen den beiden liegen 33 Jahre Altersunterschied. Das Paar teilt nicht nur den Alltag, sondern arbeitet auch zusammen: Celine leitet eines seiner Restaurants. Mögliche Kritik und Vorurteile wegen des großen Altersunterschieds prallen an den beiden allerdings ab. Statt sich mit der Meinung anderer zu beschäftigen, wolle er sich ganz auf die Partnerschaft mit Celine konzentrieren.

Anzeige Anzeige

Joyn René "Redo" Dost in "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI René Dost, "Der Promihof"-Teilnehmer 2026

Anzeige Anzeige