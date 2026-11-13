Janin Ullmann zeigt sich erstmals wieder mit langen Haaren

Janin Ullmann (44) sorgt mit einer überraschenden Typveränderung für Aufsehen: Die Moderatorin zeigt sich erstmals seit längerer Zeit wieder mit langen, blonden Haaren. Anders als bei ihrem zuletzt gewohnten Styling fällt ihr die neue Mähne in sanften Wellen über die Schultern. Ihren neuen Look präsentiert Janin in einer Bilderreihe aus insgesamt vier Fotos auf Instagram. Diese sind offenbar bei Nacht an einem Außenset von Temptation Island VIP entstanden. Gleich auf dem ersten Foto ist Janin in einer Nahaufnahme zu sehen, während eine andere Person ihrem glamourösen Styling den letzten Schliff verpasst und sie schminkt. Ihre Follower lässt Janin bei der Typveränderung nicht außen vor. Im Gegenteil: Sie möchte ganz direkt wissen, wie die neue Mähne bei ihrer Community ankommt. In der Bildunterschrift stellt sie deshalb die klare Frage: "Zum ersten Mal wieder lange Haare: ja oder nein?!" Damit rückt sie ihre blonde Verwandlung ganz bewusst in den Mittelpunkt des Beitrags.

Neben der langen blonden Mähne fällt auch Janins restliches Styling sofort ins Auge. Ihre Augen setzt sie mit glänzendem Make-up in Szene, dazu trägt sie ein silberfarbenes Kleid. Das asymmetrisch geschnittene Outfit ist mit auffälligen Raffungen versehen. Dazu kombiniert sie offene, glitzernde Schuhe. Auf weiteren Schnappschüssen lächelt die Moderatorin mit violetten Moderationskarten in der Hand in die Kamera. Scheinwerfer, Kameratechnik und ein blau beleuchtetes Gebäude im Hintergrund geben einen Einblick in die nächtliche Produktion. Eine Aufnahme zeigt sie außerdem auf einem orangefarbenen Sessel, Chika Ojiudo-Ambrose, Michael (35), Josua Günther und Dennis Lodi (31) gegenübersitzend. Zwischen der Gruppe sind ein kleines Feuer und der typische schräg aufgestellte Bildschirm der Show platziert. Damit scheint Janin ihren neuen Langhaar-Look direkt bei einem Arbeitseinsatz für die Beziehungsshow ausgeführt zu haben.

Mit Temptation Island verbindet Janin eine ganz besondere Geschichte, denn die Sendung ist für sie ein echtes Herzensprojekt. Schon lange bevor sie selbst durch das Format führte, verfolgte sie die Ereignisse rund um die teilnehmenden Paare als Zuschauerin. Tatsächlich war es sogar die allererste Realityshow, die sich die Moderatorin überhaupt angesehen hat. Im Frühjahr 2026 übernahm Janin dann die Moderation der achten Staffel und wechselte damit vom Fan vor dem Bildschirm zur Gastgeberin vor der Kamera. In der Sendung stellen Paare ihre Beziehungen auf die Probe, während sie getrennt voneinander mit Singles Zeit verbringen. Nun ist auch Janins überraschende Rückkehr zu langen Haaren in der Kulisse dieses Formats zu sehen.

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Imago Moderatorin Janin Ullmann beim Fototermin zur "NDR Talk Show" in Hamburg-Lokstedt

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Instagram / janinullmann Janin Ullmann, Moderatorin

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