Verlobt: Kommt für Andrea Kiewel eine TV-Hochzeit infrage?

Andrea Kiewel (60) ist verlobt – und schon spekulieren viele Fans, ob die Fernsehgarten-Moderatorin den großen Schritt vielleicht sogar live vor der Kamera wagen könnte. In einem Interview mit t-online anlässlich des 40-jährigen Jubiläums ihrer ZDF-Sendung äußert sich die Moderatorin nun zu genau dieser Frage. Dabei macht sie gleich eines klar: Eine Hochzeit im Fernsehen wird es mit ihr leider nicht geben. "Ich finde das ganz entzückend, dass man mir zutraut, ich würde live im Fernsehen heiraten. Noch dazu in meiner eigenen Show", sagt die 60-Jährige schmunzelnd. Mit einem Augenzwinkern fügt sie hinzu: "Wenn Barbara Schöneberger singt und Guido Maria Kretschmer das Brautkleid aussucht... Nein, nein, alles Private bleibt auch schön privat."

Dabei ist es gar nicht so lange her, dass Andrea selbst einen anderen Ton angeschlagen hatte. Als sie vor zwei Jahren in ihrer ZDF-Show mit Promi-Hochzeitsplaner Frank "Froonck" Matthée plauderte, machte sie ihm ein Versprechen: "Wir machen einen Deal: Sollte ich in diesem Leben nochmals heiraten und ich bin immer noch die Fernsehgärtnerin, dann machen wir das hier und du traust mich." Ob sie dieses Versprechen vielleicht doch noch eines Tages einlösen wird, bleibt offen. Fest steht, dass ihr Verlobter zwar gelegentlich auf dem Mainzer Lerchenberg zugegen ist, wenn Andrea vor einem Millionenpublikum moderiert – aber stets unsichtbar bleibt. "95 Prozent kennen ihn nicht, obwohl er da war", verriet "Fernsehgarten"-Koch Armin Roßmeier gegenüber t-online.

Ihre Verlobung verkündete Andrea am 22. Juni 2025 im "Fernsehgarten", als sie in die ZDF-Kameras jubelte: "Hallo chéri, I love you." Ihren künftigen Mann lernte sie nach eigenen Angaben vor rund neun Jahren zufällig an einer Straßenecke in Tel Aviv kennen. In ihrem Buch "Meist sonnig" schrieb die Moderatorin über ihn: "Ich liebe einen Mann, der von einem anderen Stern ist." Der ehemalige Elitesoldat der israelischen Armee arbeitet heute als Ingenieur in einer Hightechfirma der Medizinbranche. Seit 2017 lebt Andrea in Tel Aviv, von wo sie regelmäßig nach Deutschland fliegt, um ihre Sendung zu moderieren. "Ich bin ja nicht die einzige Frau auf der Welt, die nicht da wohnt, wo sie arbeitet", erklärt sie bei t-online.

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IMAGO / Future Image Andrea Kiewel, Moderatorin

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IMAGO / BOBO Andrea Kiewel beim "ZDF-Fernsehgarten"

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IMAGO / BOBO Andrea Kiewel im August 2025