Diana zur Löwen kontert Bianca Heinickes Fast-Fashion-Kritik

In einem neuen Video setzt sich Bianca Heinicke (32) gegen Fast-Fashion-Marken wie Shein ein. Diana zur Löwen kann ihrer Aufklärungsarbeit jedoch nicht nur Gutes abgewinnen. "Ich finde nicht, dass man das Menschen vorschreiben sollte, weil sich sehr viele Menschen eben auch nur Fast Fashion leisten können", erklärt die Finanz-Influencerin in einem TikTok-Video und fügt hinzu: "Slow Fashion ist teuer und Secondhand ist mittlerweile auch oft teuer oder nicht so inklusiv in allen Größen verfügbar."

Diana gibt zu bedenken, dass junge Menschen häufig nicht über die finanziellen Mittel verfügen, nachhaltig einzukaufen. Sie merkt in ihrem Video an: "Bianca als Multimillionärin kann natürlich sagen, dass das böse ist und dass man das nicht kaufen soll. Aber sehr viele Menschen können es sich anders einfach nicht leisten." Aus diesem Grund findet die Unternehmerin, dass Bibi ihren Fans zu viel abverlangt. Sie selbst hat nach eigenen Angaben ihre Haltung zum Konsum und zur Nachhaltigkeit im Laufe der Zeit verändert. Während sie früher noch für strikte Nachhaltigkeit plädierte, sieht sie heute, dass diese Ansätze oft finanziell nicht realisierbar sind. Stattdessen sei es wichtiger, Geld fürs Alter zurückzulegen.

In den Kommentaren werden die verschiedenen Ansätze der Netzbekanntheiten nun diskutiert. "Bin ich bei dir! Als Millionärin hat sie leicht reden", schreibt eine Userin unter Dianas Video. Andere Fans finden, dass Bibis Kritik durchaus gerechtfertigt ist. Eine Zuschauerin meint: "Nein, nein, nein! Was Bianca sagt, ist so wichtig! Vinted, Kleidertauschbörsen, selber umnähen und Ebay… Es gibt so viele Alternativen! [...] Das Problem liegt in der Gesellschaft. Wir ruinieren uns selbst."

Andreas Rentz / Getty Images, Imago / Future Image Collage: Diana zur Löwen und Bianca Heinicke

Instagram / biancaheinicke Bianca Heinicke, Dezember 2024

Getty Images Diana zur Löwen im November 2023