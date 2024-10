"Hell's Kitchen"-Kandidaten "hatten Angst" vor Gordon Ramsay

Gordon Ramsay (57), bekannt für seine temperamentvolle Art in der TV-Show "Hell's Kitchen", steht nach Erscheinen einer neuen Dokumentation im Kreuzfeuer: Ehemalige Teilnehmer der Kochshow haben im Vice-TV-Format "Dark Side of Reality TV" über ihre Erfahrungen mit dem Starkoch gesprochen und berichten von einer Atmosphäre des Schreckens am Set. "Alle hatten Angst", erinnert sich Elsie Ramos, die 2005 den vierten Platz belegte, und ergänzt: "Ich hatte nicht erwartet, auf diesen feurigen Tyrannen zu treffen."

Tek Moore, Teilnehmer der sechsten Staffel, fügt hinzu: "Köche wissen, wie man Menschen verbal in Stücke reißt." Auch soll Gordon den Teilnehmern fragwürdige Tipps für den Umgang mit ihren Teams gegeben haben. "Er riet uns, unseren Angestellten niemals zu sagen, dass sie gute Arbeit leisten. In dem Moment würden sie aufhören, sich anzustrengen", erinnert sich Kandidat Michael Wray, der in der ersten Staffel von "Hell's Kitchen" das Preisgeld von 250.000 Dollar gewann. Während einige die harten Methoden kritisieren, sieht Ariel Malone, Gewinnerin der 15. Staffel, darin eine strenge, aber lehrreiche Führung. "Ist dein Sensei im Karateunterricht ein Tyrann oder dein Lehrer?", fragt sie und gibt zu bedenken, dass harte Kritik auch Wachstum fördern kann.

Abseits der Kameras zeigt sich Gordon jedoch von einer ganz anderen Seite. Mit seiner Frau Tana Ramsay (49) und ihren sechs Kindern führt er ein erfülltes Familienleben, das ihn nach eigenen Angaben weicher gemacht hat. "Die Kinder haben die meisten Emotionen aus mir herausgeholt", verriet der Dreisternekoch in einem Gespräch mit People. Zu Hause sei er der "Sanfte", während Tana, eine ehemalige Montessori-Lehrerin, als "super-zäh" gilt. "Ich denke, jeder hat eine gute und eine schlechte Seite in sich", erklärte Gordon weiter. "Ich bin nur sehr gut darin, dem Schlechten so viel Raum zu geben, dass es sich manchmal in etwas Unglaubliches verwandelt."

Getty Images Gordon Ramsay in Beverly Hills, 2018

Instagram / tillyramsay Tilly, Gordon und Tana Ramsay

