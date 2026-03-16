"Nie einfach": Jochen Schropp spricht über seine Trennung

Moderator Jochen Schropp (47) startet nun mit einem sehr persönlichen Projekt in den Frühling: Ab dem 19. März spricht der TV-Star in seinem neuen wöchentlichen Videopodcast "Happy Life" bei Podimo über die große Frage, was ein glückliches, erfülltes Leben ausmacht. Gemeinsam mit verschiedenen Gästen sowie Expertinnen und Experten möchte Jochen dort über Themen wie Zufriedenheit, innere Balance und Alltagssorgen sprechen, wie er jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news erklärt. Dass der 47-Jährige dabei auch seine eigene Geschichte einbringt, liegt nahe: Erst im Februar hatte er das endgültige Aus seiner Ehe öffentlich gemacht – nun will er Erfahrungen aus dieser schweren Zeit in sein neues Herzensprojekt einfließen lassen.

Im Gespräch mit spot on news kündigt Jochen an, in seinem Podcast nichts beschönigen zu wollen. "Trennungen sind nie einfach. Ich habe einiges über mich gelernt, und manches wird mir vielleicht erst in Zukunft klar werden", gesteht der Moderator und ergänzt: "Meine persönlichen Erfahrungen werden in den Gesprächen sicherlich eine Rolle spielen. Eine Folge über Trennungsschmerz und Liebeskummer oder auch darüber, wie man eine feste Partnerschaft auf Dauer glücklich führen kann, kann ich mir durchaus vorstellen." Gleichzeitig verspricht Jochen konkrete Tipps für seine Hörer, die sich sofort im Alltag anwenden lassen. Die regulären Episoden erscheinen immer donnerstags, zusätzliche Bonusfolgen gibt es im Premiumbereich von Podimo.

An sein neues Leben als Single scheint sich Jochen nach der Trennung inzwischen gewöhnt zu haben. "Dank eines tollen Freundeskreises und schöner Projekte bin ich momentan sehr zufrieden mit mir selbst", betont er. Mit seinem Ex-Mann Norman soll er den Umständen entsprechend gut zurechtkommen. Generell pflegt der Moderator zu vielen seiner früheren Partner ein gutes, teilweise sogar freundschaftliches Verhältnis. Ganz verschließen möchte er sich der Liebe trotzdem nicht: "Ich bin immer offen für die Liebe, werde aber nicht aus Verzweiflung jeden Abend auf ein Date gehen. Ich sage mal: Qualität statt Quantität."

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, TV-Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Schropp, Moderator

Anzeige Anzeige

Getty Images Jochen Schropp und sein Partner Norman, Oktober 2023