Ex-Torwart René Adler gibt Schauspieldebüt in dieser Serie

René Adler (40), der ehemalige Torhüter der deutschen Fußball-Nationalmannschaft und des Hamburger SV, hat einen unerwarteten Karriereweg eingeschlagen: Er gibt sein Schauspieldebüt in der ZDF-Serie "Notruf Hafenkante". Der 40-Jährige spielt keine fiktive Rolle, sondern stellt sich selbst dar. Den Anstoß für dieses ungewöhnliche Debüt erhielt René auf einem Sommerfest, wie er gegenüber Bild verriet: "Ich habe das am Anfang für einen Witz gehalten." Doch nach ein paar Gläsern Bier und aus einer spontanen Laune heraus sagte er schließlich zu. Ab dem 9. Oktober können die Fans den ehemaligen Sportler in seiner ersten Schauspielrolle bewundern.

Der Grund, warum René sich ausgerechnet für diese Serie entschieden hat, liegt nahe: Seine Ehefrau, die Schauspielerin Lilli Hollunder (39), gehört zum festen Ensemble der Show und ist bei den Zuschauern sehr beliebt. Für Adler, der als Fußball-Experte und Moderator bereits Erfahrung vor TV-Kameras hat, war die Schauspielerei dennoch Neuland. Unterstützung erhielt er natürlich von seiner Frau. "Sie hat mir ein paar Tipps gegeben", erklärte René im Interview und fügte hinzu: "Aber ich habe das dann für mich allein eingeübt. Ich hätte mich vor ihr auch schwergetan. Ich glaube, es war ganz gut, dass sie beim Dreh meiner Szenen nicht dabei war."

Abseits der Kameras führen René und Lilli seit 2016 eine harmonische Ehe, in der laut eigener Aussage Humor, aber auch Romantik nie zu kurz kommt. Lilli brachte kürzlich auf der Berlinale eine Anekdote über René zu Gehör, die ihre Harmonie und Renés romantische Natur unterstreicht. Gegenüber Bunte verriet die Schauspielerin: "Er gewinnt mich immer, indem er meine Füße massiert!" Doch nicht nur regelmäßige Massageeinheiten scheinen Lillis Herz höherschlagen zu lassen. Sie erzählte auch von einer anderen aufmerksamen Aktion ihres Mannes: "Er hat mir einen Adventskalender gemacht, auch letztes Jahr wieder. Und er macht es nicht jedes Jahr, aber wenn er es tut, dann geht er wirklich los und besorgt 24 Geschenke – und packt die alle selbst ein!"

Getty Images René Adler, Ex-Torwart

ZDF Szene aus "Notruf Hafenkante - Aus der Tiefe"

Getty Images René Adler und Lilli Hollunder