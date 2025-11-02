Lilli Hollunder findet ihre drei besten Freunde attraktiv

Lilli Hollunder (39), verheiratet mit dem ehemaligen Profi-Fußballer und heutigen Sportkommentator René Adler (40), hat in einem Interview mit Gala offen über ihre Freundschaften gesprochen. Die Schauspielerin enthüllte, dass sie drei beste Freunde hat, die alle "super attraktive, sexy, schöne Männer" sind. Dabei handelt es sich um Milan Marcus (38), Chris Gebert (40) und Marc Barthel (36). Trotz ihrer Attraktivität betonte Lilli: "Aber sie sind nicht mein Typ, sonst würde das auch nicht funktionieren." Offenheit, so die Schauspielerin, sei für diese besonderen Verbindungen das A und O.

Für ihren Ehemann René war der Umgang mit ihren engen Freundschaften offenbar anfangs ungewohnt. Lilli erklärte, dass es für ihn nicht einfach gewesen sei, dass sie männliche, beste Freunde hat, die einen so wichtigen Platz in ihrem Leben einnahmen. Doch inzwischen habe sich das gewandelt: "Heute ist es für ihn selbstverständlich", ließ sie wissen. Die Schauspielerin hob hervor, wie wichtig diese Beziehungen für sie sind und dass ihre Offenheit eine unverzichtbare Basis für alle Beteiligten darstellt.

Lilli, die 1986 geboren wurde und durch Rollen in deutschen Fernsehserien bekannt wurde, führt seit Jahren ein Leben im Rampenlicht. Trotz ihrer öffentlichen Karriere und des Ruhms ihres Ehemanns schätzt die Schauspielerin enge persönliche Beziehungen, die sie durch Höhen und Tiefen begleiten. René und sie gelten als Vorzeigepaar, das in Interviews immer wieder betont, wie essenziell Vertrauen und Kommunikation für ihre Ehe sind. Auch im Umgang mit Lillis männlichen Freunden wird deutlich, wie stark dieses Fundament ist – Offenheit und Respekt stehen hierbei im Vordergrund.

Getty Images Lilli Hollunder, Berlin Fashion Week 2019

ZDF/Boris Laewen "Notruf Hafenkante"-Darsteller Lilli Hollunder und Marc Barthel

Instagram / lilli Lilli Hollunder und René Adler mit ihren Kindern, September 2024