Lance Bass (42) liebt seinen Nachwuchs über alles! Im Juni verkündete der Sänger, dass sein Mann Michael Turchin (34) und er mithilfe einer Leihmutter Eltern werden. Vergangenen Monat war es dann so weit und die Zwillinge des Paares erblickten das Licht der Welt. Seitdem teilt das ehemalige *NSYNC-Bandmitglied sein Glück immer wieder im Netz. Nun postete Lance eine neue zuckersüße Aufnahme seiner beiden Kinder.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Musiker nun einen Schnappschuss seiner beiden Zwillinge. Auf dem Foto trugen Violet Betty und Alexander James jeweils einen Strampler auf dem "Wir sind *NSYNC" zu lesen war. Passend dazu kommentierte der in Mississippi geborene Filmproduzent den Beitrag mit den Worten: "They're tearin' up my heart" (zu Deutsch: "Sie zerreißen mir das Herz"), was eine deutliche Hommage an einen der bekanntesten Songs der einstigen Boyband darstellte.

Diese Anspielung blieb selbstverständlich auch den Fans des 42-Jährigen nicht verborgen. So brachten unter dem Post viele User ihre Begeisterung über die sorgfältig gewählte Beschreibung des Fotos zum Ausdruck. Auch die aufeinander abgestimmte Kleidung der Säuglinge bekam einige Komplimente. "Ich lieb's", "Oh, das ist zu goldig!" oder "TWINSYNC" lauteten nur einige Kommentare der begeisterten Follower.

Anzeige

Instagram / lancebass Lance Bass' Zwillinge Violet Betty und Alexander James im November 2021

Anzeige

Instagram / lancebass Michael Turchin und sein Baby im November 2021

Anzeige

Instagram / michaelturchinart Lance Bass und sein Kind im November 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de