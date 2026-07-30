Nach Fehler: Lance Bass widmet neues Kinderbuch seinen Kids

Lance Bass (47) bringt ein neues Kinderbuch auf den Markt – und das mit einer ordentlichen Portion Weihnachtszauber. Am 29. September erscheint "The Legend of Mrs. Claws", das zweite Bilderbuch des *NSYNC-Stars. Darin dreht der 47-Jährige eine bekannte Weihnachtstradition auf den Kopf: Mrs. Claus ist in seiner Geschichte keine Frau an Santas Seite, sondern eine Katze. Und sie ist es, die all die Jahre heimlich die Milch unterm Weihnachtsbaum getrunken hat. Gegenüber dem Magazin People verrät Lance: "Wer ist Mrs. Claus? Alle denken, dass Mrs. Claus Santas Frau ist, aber er ist eigentlich gar nicht verheiratet. Es ist tatsächlich seine Katze, Mrs. Claws. Und für die stellen wir die Milch raus. Die Kekse sind für Santa, und die Milch ist für die Katze."

Das Buch ist eine Fortsetzung seines ersten Kinderbuchs "Trick or Treat on Scary Street" – beide Geschichten spielen in derselben Welt. Diesmal führt die Geschichte auf eine andere Straße namens Pine Cone Lane, wo die schwarze Katze aus dem ersten Buch wieder auftaucht. Besonders schön: Lance hat seinen vierjährigen Zwillingen Alexander James und Violet Betty, die er gemeinsam mit Ehemann Michael Turchin (39) großzieht, diesmal eine Widmung verfasst. Beim ersten Buch hatte er diese schlicht vergessen. "Das war mein Fehler", gibt er zu. Das wollte er nun wiedergutmachen. Doch das ist noch nicht alles, denn die beiden Kinder tauchen sogar als Figuren im Buch auf.

Dass sein erstes Buch bei den Kleinen so gut ankam, überrascht Lance selbst ein wenig. Alexander und Violet hören "Scary Street" das ganze Jahr über gerne, nicht nur zu Halloween. "Viele meiner Freunde erzählen mir: 'Wir lesen Scary Street noch immer, und es ist Juli'", berichtet er dem Magazin People. Und die Zwillinge beginnen gerade erst zu begreifen, dass ihr Vater der Autor ihres Lieblings-Gute-Nacht-Buchs ist. "Ich glaube, es wird gerade erst cool, weil sie vier Jahre alt sind. Sie fangen gerade an zu merken: 'Oh, warte, das Buch, das du mir seit drei Jahren vorliest – das hast du geschrieben'", sagt Lance. "The Legend of Mrs. Claws" ist ab sofort vorbestellbar und erscheint offiziell am 29. September.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Turchin, Lance Bass und die Zwillinge Violet und Alexander im November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / lancebass Michael Turchin und Lance Bass mit ihren Zwillingen Alexander und Violet, im Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Lance Bass und Ehemann Michael Turchin