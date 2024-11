Selten: Mohamed Hadid und Freundin zusammen bei Filmpremiere

Mohamed Hadid (76) und seine Freundin Keni Silva traten am Montagabend gemeinsam auf den roten Teppich, als sie zu einer Filmvorführung in Los Angeles erschienen. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, schaute der Immobilienmogul seine Partnerin dabei verliebt an und grinste breit. Er trug einen eleganten schwarzen Anzug mit einem weißen Hemd und vervollständigte das Outfit mit einer Sonnenbrille und Slippern aus Schlangenleder. Keni strahlte in einem bodenlangen weißen Kleid, das sich wie eine zweite Haut an ihren Körper schmiegte, und stylte ihre Haare zu einem blonden Bob.

Das Paar machte seine Beziehung im November 2022 öffentlich, als es ein weiteres Filmevent besuchte. Keni, die mit ihren 41 Jahren ganze 35 Jahre jünger als der Vater von Gigi (29) und Bella Hadid (28) ist, wurde als Scheidungsexpertin und Model bei der Reality-TV-Show Real Housewives of Orange County bekannt und schreibt gerade an einem Buch, das die Trennung von ihrem Ex-Mann behandelt. Sie selbst ist Mutter zweier Kinder und kommt ursprünglich aus Moskau.

Mohamed ist dafür bekannt, ein turbulentes Liebesleben zu führen. Er war erst mit Mary Butler verheiratet, aus deren Ehe seine Töchter Alana und Marielle stammen. Nach ihrer Scheidung im Jahr 1992 begann der Unternehmer eine Beziehung mit Yolanda Hadid, die er zwei Jahre später ehelichte und mit der er neben seinen berühmten Modeltöchtern auch den Sohn Anwar Hadid (25) bekam. Doch auch sie trennten sich 2000, wonach er die Reality-TV-Bekanntheit Shiva Safai datete. Obwohl das Paar sich verlobte, hielt die Beziehung nur bis 2019. Danach wurde der gebürtige Palästinenser mit dem Model Maxime Nova (34) in Verbindung gebracht, als die beiden sich gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mohamed Hadid und Keni Silva bei einem Ball in Los Angeles, 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Gigi Hadid, Mohamed Hadid und Bella Hadid bei der "Victoria's Secret"-After Party, 2016

Anzeige Anzeige