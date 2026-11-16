John Cena verrät das große Risiko hinter seinem Dauererfolg

John Cena (49) ist seit fast 25 Jahren eine feste Größe im Showbusiness. Dass seine ständige Präsenz auch Risiken birgt, ist dem ehemaligen WWE-Star durchaus bewusst. Im Interview mit Yahoo! Sports' Uncrowned sprach der inzwischen vor allem als Schauspieler erfolgreiche John über das Spannungsfeld zwischen Sichtbarkeit und möglicher Übersättigung beim Publikum. Anders als manche Kollegen habe er nie darauf gesetzt, sich rar zu machen und nur gelegentlich für ausgewählte Projekte aufzutreten. Stattdessen gehören ein voller Terminkalender und eine hohe Präsenz seit Jahren zu seinem Berufsalltag. Dabei weiß er, dass diese Strategie auch nach hinten losgehen kann: Wer ständig in der Öffentlichkeit steht, riskiert, dass das Publikum irgendwann das Interesse verliert. Dennoch möchte John vorerst nicht kürzertreten. Solange seine Projekte qualitativ überzeugen, ehrlich sind und ihm persönlich etwas bedeuten, will er weiterhin zuverlässig abliefern. Er ist überzeugt, dass sich die dauerhafte Präsenz unter diesen Voraussetzungen auszahlt.

Im Interview beschrieb John zwei unterschiedliche Strategien, um sich langfristig im Showgeschäft zu behaupten. Die einen Stars machen sich rar und sorgen dadurch mit jedem ihrer Auftritte für besondere Aufmerksamkeit. Die anderen setzen auf Bodenständigkeit und regelmäßige Präsenz, wodurch sie dem Publikum Vertrautheit und Verlässlichkeit vermitteln. John hat sich bewusst für den zweiten Weg entschieden. "Wenn die Arbeit gut und authentisch ist und einem wirklich etwas bedeutet, zahlt es sich aus. Ich kann gar nicht sagen, wie viele Menschen zu mir kommen und sagen, ich sei der 'Gib niemals auf'-Typ", erklärte er. Dabei habe er diesen Spruch im Fernsehen seiner eigenen Einschätzung nach vielleicht gerade einmal zweimal verwendet. Dass ihn die Menschen dennoch mit Durchhaltevermögen verbinden, führt er auf seine jahrelange Beständigkeit zurück. Nach einem Vierteljahrhundert hätten viele das Gefühl: "Dieser Typ ist der, der er vorgibt zu sein." Aktuell ist John wieder im WWE-Programm zu sehen. Dort laufen die Vorbereitungen auf den "John Cena Classic" am 14. Dezember. Auch auf der Kinoleinwand ist er in diesem Jahr präsent: Zu seinen Filmprojekten gehören "Little Brother", "Coyote vs. Acme" und "Matchbox: The Movie".

Seine langjährige Präsenz im Rampenlicht brachte John allerdings nicht nur Anerkennung ein. Er wurde zum Internetmeme, und Wrestlingfans machten wiederholt seinen Haarausfall zum Thema. Statt die Veränderungen an seinem Kopf zu verbergen, ging er offen damit um und bestätigte schließlich, dass er sich einer Haartransplantation unterzogen hatte. "Was mir geholfen hat, ist, einfach authentisch zu sein. Ich hatte eine Haartransplantation. Ich hätte es verheimlichen können, aber die Fans haben eine Art, einen zur Ehrlichkeit zu zwingen", erklärte er im Interview mit der britischen Zeitung Metro für deren Rubrik "60 Seconds". Mit einer gehörigen Portion Selbstironie ergänzte er: "Man konnte sehen, dass mein Hinterkopf so kahl war wie mein Hintern. Wie soll ich verheimlichen, dass ich keine Haare hatte und jetzt Haare habe?" Seine Zeit bei WWE hat John nach eigener Aussage nachhaltig geprägt. Die Jahre im Ring hätten ihm viel darüber beigebracht, wer er heute ist.

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Getty Images John Cena, Wrestlingprofi

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Getty Images John Cena und Eric André, Schauspieler

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