"Star Wars"-Sequel: Darum ist das neue Projekt gescheitert

Regisseur Steven Soderbergh (63) hat sich erstmals ausführlich zu dem von Disney gestoppten Star Wars-Projekt "The Hunt for Ben Solo" geäußert. In einem Interview mit BK Mag erklärte der Filmemacher, dass er und Hauptdarsteller Adam Driver (42) zweieinhalb Jahre unbezahlte Arbeit in die Entwicklung des Films gesteckt hätten, bevor das Studio den Stecker zog. Der geplante Nachfolger zu "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers" sollte Adam Driver als Ben Solo zurück auf die Leinwand bringen. "Wir waren alle frustriert", erklärte Steven gegenüber dem Magazin. Disney habe die Absage damit begründet, dass man nicht glaube, Ben Solo könne am Leben sein. "Das war alles, was man uns gesagt hat. Und deshalb gibt es nichts, was man tun kann, wisst ihr, außer weiterzuziehen", so der Regisseur.

Steven betonte, er habe den Film in seinem Kopf bereits fertiggestellt und es sei schade, dass niemand sonst ihn zu sehen bekommen würde. Ursprünglich hatte er mit einem pragmatischen Gespräch über das Budget gerechnet, doch so weit sei es gar nicht erst gekommen. "Das ist verrückt. Wir sind alle sehr enttäuscht", gestand er. Neben Steven und Adam hatte auch Autorin Rebecca Blunt jahrelang an dem Projekt gearbeitet. Das Drehbuch wurde Lucasfilm vorgestellt, wie Kino.de berichtet. Dort stieß es laut Adam auf Begeisterung. Kathleen Kennedy (72), Dave Filoni und Cary Beck von Lucasfilm unterstützten das Vorhaben, doch als es Disney-CEO Bob Iger und Alan Bergman, Vorsitzender der Disney-Studios, vorgelegt wurde, kam die Absage.

Adam Driver hatte die Existenz des Projekts bereits im Oktober 2025 öffentlich gemacht und dabei von seiner Leidenschaft für die Figur des Ben Solo gesprochen. "Ich habe diese Figur geliebt und es geliebt, sie zu spielen", erklärte er damals gegenüber der Nachrichtenagentur Associated Press. Das Drehbuch habe für ihn den Maßstab dessen dargestellt, was ein "Star Wars"-Film sein sollte, und er verglich es mit dem figurengetriebenen Gefühl von "Das Imperium schlägt zurück". In Fankreisen hat die Absage hitzige Debatten ausgelöst – etwa auf Reddit, wo User fassungslos darüber diskutieren, dass ein Regisseur wie Steven Soderbergh keinen Zuschlag bekommen hat. Viele Fans klammern sich nun an die Hoffnung, dass die Idee eines Tages doch noch aus der Schublade geholt wird, auch wenn dieses Kapitel für Steven und Adam vorerst abgeschlossen scheint.

ActionPress Adam Driver als Kylo Ren in "Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers"

Getty Images Steven Soderbergh, 2025

Getty Images Adam Driver, Schauspieler