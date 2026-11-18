James Jordan (48) äußert sich zu den schweren Vorwürfen seiner Noch-Ehefrau Ola Jordan (44). Die Profitänzerin beschuldigt ihn, während ihrer Beziehung eine Affäre mit der russischen Tänzerin Polina Mayer gehabt zu haben. James weist diese Darstellung jedoch zurück. In der Sendung "The Jeremy Vine Show" stellte er nun klar, dass er seine Frau nicht betrogen habe. "Es gab keine Affäre. Ich bin jemandem nähergekommen. Ich bin ausgezogen ...", erklärte er. Bislang hatte sich der Tänzer mit öffentlichen Aussagen zu den Anschuldigungen zurückgehalten. Auch dafür nannte er einen Grund: "Ich habe nicht wirklich darüber gesprochen, weil ich immer gesagt habe, dass ich mich dazu nicht äußern würde. Ich finde es nicht fair, solange Ola nicht ebenfalls hier ist." Damit räumt James zwar ein, einer anderen Frau nähergekommen zu sein. Einen Seitensprung während seiner Beziehung mit Ola bestreitet er jedoch.

Zuvor hatte Ola im Gespräch mit dem Magazin Hello! schwere Anschuldigungen gegen James erhoben. Öffentlich ins Rollen gebracht hatte die Geschichte Jamie Cutler, der Ehemann von Polina. Er hatte die mutmaßliche Verbindung zwischen seiner Frau und dem Profitänzer publik gemacht. Für Ola war das ein schwerer Schlag: "Als Frau spürt man solche Dinge instinktiv, aber jetzt haben sich meine schlimmsten Befürchtungen bestätigt. Ich bin völlig am Boden zerstört. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt, und das macht mir Angst. Aber ich versuche, mich Tag für Tag zurechtzufinden", erzählte sie dem Magazin. Wie The Mirror berichtete, sollen James und Polina außerdem gemeinsam beim Einchecken im Londoner Kimpton Fitzroy Hotel gesehen worden sein. Nach Angaben von Ola war James bereits im Juni aus dem gemeinsamen Zuhause ausgezogen. Im August machten die beiden ihre Trennung schließlich öffentlich. Zu diesem Zeitpunkt waren sie seit 22 Jahren verheiratet und bereits seit insgesamt 26 Jahren ein Paar.

Nach der Trennung äußerte sich Ola auch in den sozialen Medien zu den Ereignissen. Vor einigen Wochen veröffentlichte sie auf Instagram mehrere Beiträge, die sich mit untreuen Männern beschäftigten. James nannte sie darin zwar nicht direkt, die Botschaften waren dennoch deutlich. Darin ging es unter anderem um Männer, die von ihren Partnerinnen Treue erwarten, sich selbst aber nicht daran halten. Auch Themen wie Lügen, Manipulation und das Bedürfnis nach Bestätigung kamen zur Sprache. Ihre Trennung hatten Ola und James im Sommer zunächst gemeinsam in einem Statement bekannt gegeben. Darin bezeichneten sie die Situation als äußerst schmerzhaft und emotional für beide. Zugleich betonten die Tänzer, dass sie vor allem das Beste für sich selbst und ihre Familie wollten. Ein besonderes Anliegen war ihnen dabei das Wohl ihrer gemeinsamen Tochter Ella.

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Getty Images Ola und James Jordan bei den The Sun Military Awards in London

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Getty Images James Jordan im September 2019 in London

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