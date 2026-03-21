Doja Cat verrät: Mit Aussehen hält sie lästige Paparazzi ab

Doja Cat (30) hat eine ungewöhnliche Taktik gegen lästige Paparazzi verraten. Wie Medien berichten, erklärte die Rapperin, dass sie draußen bewusst mit ihrem Look spielt, um ungewollte Aufnahmen zu vereiteln. Das Magazin People zitiert sie aus ihrem Vogue-Interview für die Titelgeschichte der April-Ausgabe, dass sie daraus sogar eine Art Wettbewerb mit sich selbst macht: "Manchmal versuche ich, absichtlich hässlich auszusehen. Ich mache ein Spiel daraus." So will die 30-jährige Sängerin von "Paint the Town Red" in Situationen, in denen Kameras sie auf Schritt und Tritt verfolgen, die Kontrolle über ihr Bild zurückgewinnen. Das Geständnis sorgt jetzt für Gesprächsstoff, weil es einen seltenen Blick hinter ihre Alltagsstrategien bietet.

Sie sagt zudem, dass sie sich "zu 100 Prozent" wünscht, in der Öffentlichkeit aufzutreten und einkaufen zu können wie eine Nicht-Prominente. Doja meidet aber in solchen Momenten den offenen Schlagabtausch. Statt einen Fotografen anzufahren, hält sie sich lieber zurück: "Werde ich auf jemanden zugehen und sagen: 'Hör verdammt noch mal auf, mich zu filmen', und ihn beschimpfen? Nein, das werde ich nicht tun", betonte sie im Interview. Ihr Ziel sei es, ohne Dauerkameras einkaufen zu gehen, sich zu bewegen, zu essen, zu leben. Doch überall hoffen Fans auf schnelle Selfies, ein Lächeln oder zumindest eine Reaktion. Um den Druck zu entschärfen, setzt die Künstlerin daher auf ironische Selbstinszenierung: Sie posiert absichtlich unvorteilhaft, zieht eine Grimasse oder verweigert den perfekten Winkel – ein stiller Konter, der ohne laute Worte auskommt und ihr den Moment zurückgibt.

Abseits solcher Abwehrmanöver erinnert Doja daran, wie rasant ihr Aufstieg war. Die Sängerin, die bürgerlich Amala Dlamini heißt, veröffentlichte 2018 ihr Debütalbum "Amala". Mit der Single "Say So" landete sie dank eines TikTok-Trends einen weltweiten Hit. Im September erschien ihr fünftes Album "Vie". Der Erfolg brachte ihr nicht nur Chartplatzierungen, sondern auch eine massive Präsenz im öffentlichen Raum. Wie sie schildert, erwarten viele Menschen selbst im Privatmodus Fotos und gute Laune. Doja betont dagegen den Wunsch nach einfachen, unbeobachteten Momenten mit sich selbst und ihrem Umfeld – und hat mit ihrem Paparazzi-Spiel nun eine Methode gefunden, genau diese kleinen Freiräume zu schützen.

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Getty Images Doja Cat bei den Oscars 2025

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Getty Images Doja Cat bei den Oscars im März 2025

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Getty Images Doja Cat, Musikerin