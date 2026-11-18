Zara Larsson (28) könnte 2027 erneut mit einem Grammy Award ausgezeichnet werden. Die Sängerin ist mit ihrem Song "Blue Moon" in der Kategorie Best Dance Pop Recording nominiert. Ihr früheres Label hatte sie allerdings für eine andere Kategorie vorgesehen: Zara sollte als Best New Artist nominiert werden – doch das kam für die 28-Jährige gar nicht infrage. "Ich dachte: 'Das will ich gar nicht. Das würde die 13 Jahre, in denen ich schon Künstlerin bin, herunterspielen. Ich bin keine Newcomerin'", erklärte Zara ihre Einstellung im Interview mit dem Perfect Magazine.

Zara entdeckte bereits in ihrer Kindheit ihre Leidenschaft für die Musik. Im jungen Alter von zehn Jahren gewann sie die schwedische Castingshow Talang. 2013 veröffentlichte sie mit Introducing ihr Debüt-Album und wurde in Schweden und Norwegen erfolgreich. Mit ihrer Single Lush Life gelang ihr 2015 dann auch unter anderem in Deutschland und außerhalb Europas der Durchbruch. Der Erfolg damals ist aber ein anderer als heute, das merkt auch Zara. Sie spüre diesbezüglich "eine Veränderung". "Deshalb gefällt mir das Wort 'Durchbruch'. Es fühlt sich an, als würde die ganze Welt gleichzeitig auf mich schauen. Früher war dieser Song hier erfolgreich und ein anderer ein Jahr später dort. Jetzt habe ich das Gefühl, dass alles ziemlich schön zusammenkommt."

Eine Nominierung Zaras als Best New Artist wäre den Regeln der Recording Academy zufolge aber eh nicht infrage gekommen. Ein Künstler ist demnach in der Kategorie nicht teilnahmeberechtigt, wenn er "bereits als Interpret für einen Grammy nominiert wurde, einschließlich einer Nominierung als etabliertes Mitglied einer nominierten Gruppe". Doch ob Grammy oder nicht: Zara macht ihren Erfolg nicht an ihren Auszeichnungen fest. "Je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass meine Leidenschaft und das, was mir wirklich wichtig ist, die Menschen sind, die zu meinen Shows kommen. Die Leute haben sich Zeit aus ihrem echten Leben genommen. Sie haben Geld dafür bezahlt, das gemeinsam mit ihren Freunden zu erleben, und ich darf auf der Bühne stehen und live singen. Die Live-Kultur – das ist es, was mir wirklich, wirklich wichtig ist. Das Tolle an Midnight Sun ist, dass ich das Gefühl habe, es sei mehr als nur ein gutes Album oder ein guter Song geworden. Die Leute werden in meine Welt eingeladen, indem sie ihre Outfits, Blumen, Glitzer und Farben tragen. An der Kultur, die sich darum entwickelt hat, messe ich meinen Erfolg", betont der Bühnenliebling.

Anzeige Anzeige

Imago Zara Larsson tritt beim All Points East Festival 2026 im Londoner Victoria Park auf

Anzeige Anzeige

Imago Zara Larsson tritt beim iHeartRadio Music Festival in der T-Mobile Arena in Las Vegas auf

Anzeige Anzeige