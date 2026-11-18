Barbara Wussow (65) sieht die Gastauftritte von Influencern und Promis auf dem "Traumschiff" inzwischen deutlich entspannter. In der WDR-Talkshow "Kölner Treff" sprach die Schauspielerin, die in der ZDF-Reihe die Hoteldirektorin Hanna Liebhold spielt, jetzt offen darüber, warum sie die umstrittene Besetzungspolitik heute teilweise anders bewertet. Ihre Meinung stützt sich vor allem auf die eigenen Erlebnisse mit den prominenten Passagieren an Bord. Barbara gibt inzwischen offen zu, dass namhafte Gesichter aus dem Musikgeschäft und dem Social-Media-Bereich ein echter Gewinn für die Serie sind. Sie kurbeln laut ihr nicht nur das Medieninteresse an, sondern locken zusätzlich ein deutlich jüngeres Publikum vor die Fernseher. Eine Kollegin hat bei ihr dabei einen besonders guten Eindruck hinterlassen: Sängerin Sarah Engels (34) hat die Darstellerin sowohl vor der Kamera als auch menschlich überzeugt. Für die Musikerin findet Barbara in der Sendung deshalb nur lobende Worte.

"Sarah Engels ist sehr gut. Ist eine besonders liebe Kollegin, muss ich schon sagen", schwärmte Barbara in der Talkshow von der Sängerin. Neben Sarah erntet auch eine andere Gruppe lobende Worte: Gegenüber Influencern zeigt sich die Schauspielerin inzwischen deutlich milder gestimmt. Deren Gastspiele auf dem Luxusdampfer sind zwar meist nur von kurzer Dauer, könnten der traditionsreichen ZDF-Reihe jedoch wertvolle Publicity bescheren. Auf diese Weise lassen sich laut ihr Zuschauer anlocken, die das Format sonst links liegen gelassen hätten – eine Chance, um neue Zielgruppen zu erschließen. Einen großen Anteil daran hat aus Barbaras Sicht neben den Gästen auch der aktuelle Kapitän Florian Silbereisen (45). Im "Kölner Treff" erklärte sie, warum das "Traumschiff" inzwischen auch jüngere Zuschauer anspricht: "Nicht nur wegen Florian Silbereisen, sondern auch wegen dieser jungen Damen und Herren, die da kommen." Für die Schauspielerin sind die prominenten Gastrollen damit ein wichtiger Faktor, um das Publikum zu verjüngen.

Noch vor zwei Jahren hatte Barbara, deren Eltern ihre Schauspielkarriere verhindern wollten, das Thema deutlich kritischer gesehen. Damals befürchtete sie, dass professionell ausgebildete Darsteller durch die Besetzung von Influencern benachteiligt werden könnten. "Ich finde es schade, dass Schauspielern Rollen entgehen, weil man Influencer besetzt, die von Schauspielerei zum Teil keine Ahnung haben", stellte sie in einem früheren Interview klar. Zugleich machte sie seinerzeit deutlich, dass ihr Beruf weit mehr verlange, als nur ein paar Sätze auswendig zu lernen. "Nein, da steckt viel mehr dahinter! Viel Können und eine Ausbildung", betonte die Schauspielerin damals. Heute äußert sich Barbara nach ihren positiven Erlebnissen mit einigen Gaststars jedoch deutlich versöhnlicher.

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Getty Images Barbara Wussow, Dezember 2018

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Imago Sarah Engels bei der Charity Gala "Tribute to Bambi 2026" in Berlin am 15. Oktober 2026

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