Jetzt meldet sich Ryan Adams zum ersten Mal selbst zu Wort! Der Musiker hat in den vergangenen Monaten immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Gleich mehrere Frauen – darunter auch seine Ex-Frau Mandy Moore (35) – haben ihm sexuelle Belästigung und Manipulation vorgeworfen. Daraufhin wurde sogar sein neues Album auf Eis gelegt. Nun nimmt Ryan zum ersten Mal selbst Stellung zu den Vorwürfen!

Mit einem langen Instagram-Post bricht der 44-Jährige endlich sein monatelanges Schweigen. "Ich habe vieles zu sagen. Das werde ich tun. Bald. Denn die Wahrheit ist wichtig. Es ist das Wichtigste überhaupt. Ich weiß, wer ich bin. Was ich bin. Es ist Zeit, dass die Leute das erfahren", heißt es in seinem Statement. Zwar spricht Ryan die Belästigungsvorwürfe nicht konkret an, den meisten Followern dürfte aber dennoch schnell klar sein, worauf er in seinem Post anspielt: "Dieser Wahnsinn und diese Missverständnisse. Davon gibt es schon genug auf der Welt."

Für seine Fans hat Ryan zum Schluss noch eine gute Nachricht: Er kündigt neue Musik an. Nachdem die Arbeit an seinem Album Anfang des Jahres gestoppt wurde, will der "Come Pick Me Up"-Interpret nun wieder loslegen. "Es ist an der Zeit, wieder das zu machen, was ich am besten kann. Ich bin hier für die Musik, die Liebe und um Dinge zu verbessern", schrieb er.

