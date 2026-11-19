Ana Ivanovic (39) hat nach dem Ehe-Aus mit Bastian Schweinsteiger (42) auf Mallorca zu einem neuen Lebensrhythmus gefunden. Neben der Zeit mit ihren Söhnen genießt die ehemalige Tennisspielerin vor allem die Freiräume, die sie nun wieder für sich selbst und ihre engsten Vertrauten hat. Wie sie im Gespräch mit Gala verriet, nimmt dabei eine Person einen ganz besonderen Platz ein: Angelique Kerber (38). Einst standen sie sich auf dem Tennisplatz noch als Gegnerinnen gegenüber, heute verbindet sie eine enge Freundschaft. Die gemeinsame Zeit ist ihnen besonders wichtig – sei es bei einem Mädels-Trip oder bei einem sportlichen Duell unter Freundinnen. "Angie ist ein ganz besonderer Mensch für mich", schwärmte Ana und fügte hinzu: "Ich genieße diese Zeit gerade unglaublich. Sie ist etwas ganz Besonderes für mich."

Was Ana und Angelique zusammenschweißt, ist auch ihre gemeinsame Vergangenheit im Profisport. Als Einzelsportlerinnen waren beide während ihrer aktiven Laufbahn häufig auf sich allein gestellt. Für Freundschaften und persönliche Kontakte blieb damals nur wenig Raum. Heute verbindet die beiden noch mehr: Beide sind inzwischen Mütter und können auch die Erfahrungen und Herausforderungen des Familienalltags miteinander teilen. Vor allem ein Lebensabschnitt hat ihre Bindung geprägt: "Einer der schönsten Momente unserer Freundschaft abseits des Tennisplatzes war, dass wir gleichzeitig schwanger waren." Da ihre Kinder mittlerweile größer sind und schon zur Schule gehen, kann die Sportlerin Freundschaften nun wieder mehr Raum geben. Gleichzeitig zieht es sie immer öfter zurück auf den Tennisplatz. Auch wenn der Spaß im Vordergrund steht, ist ihr Ehrgeiz weiterhin groß. Ihr Wunsch für 2027 ist klar: noch öfter zum Tennisschläger zu greifen und auf dem Platz zu stehen.

Schon in den vergangenen Monaten zeigte sich Ana nach der Trennung äußerst unternehmungslustig. Die Sportlerin war unter anderem in Madrid, an der Amalfiküste und in Paris unterwegs. In der französischen Hauptstadt stand sie im Umfeld der French Open beim Women's-Legends-Turnier nach längerer Pause wieder selbst auf dem Platz. Ihr Wunsch, wieder häufiger Tennis zu spielen, ist somit die Fortsetzung eines Weges, den sie bereits vor einiger Zeit eingeschlagen hat. Auch in ihrem privaten Alltag legt Ana großen Wert auf echte Nähe und Aufmerksamkeit. Von ihrer Mutter Dragana habe sie für den Umgang mit ihren eigenen Kindern gelernt, "wirklich präsent zu sein und seinen Kindern zuzuhören", erzählte sie Gala. Neben Familie und Freundschaften sind ihr auch innere Ausgeglichenheit sowie ein wertschätzendes und respektvolles Miteinander besonders wichtig für ihren neuen Lebensabschnitt.

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Getty Images Ana Ivanović überreicht Angelique Kerber beim Sportpresseball in Frankfurt den Pegasos Award "Legend of Sport"

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Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, September 2025

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