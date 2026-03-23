Fortsetzung von Stefan Raabs Show von RTL bestätigt

Stefan Raab (59) kehrt mit seinem Quiz "Wer weiß wie wann was war?" zurück auf die Bildschirme. RTL hat am Sonntag offiziell verkündet, dass die Sendung in der zweiten Jahreshälfte 2026 fortgesetzt wird. Gemeinsam mit Barbara Schöneberger (52) präsentiert der Entertainer die "Show der Generationen", die erst kürzlich ihre Premiere feierte. Die Ankündigung erfolgte bereits nach nur zwei ausgestrahlten Ausgaben. "Mit 'Wer weiß wie wann was war?' haben wir bei Show-Fans voll ins Schwarze getroffen. Was für ein außergewöhnlicher Erfolg", erklärte Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland. Stefan habe in Barbara die perfekte Show-Partnerin gefunden, mit der er seine Unterhaltungs-Power voll ausleben könne.

Die ersten beiden Folgen der Quizshow konnten beim Sender punkten. Die Premiere am 14. März erreichte in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 17 Prozent. Die zweite Ausgabe am 21. März kam auf Werte zwischen 12,8 und 14,0 Prozent. RTL betonte in seiner Mitteilung, dass seit Mai 2020 keine Primetime-Showreihe im deutschen Fernsehen in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen besser gestartet sei als die drei Stefan-Raab-Shows "Chefsache ESC", "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" und "Wer weiß wie wann was war?". Auch weitere Formate mit Stefan sind bereits geplant.

Am kommenden Samstag steht die nächste Ausgabe von "Stefan und Bully gegen irgendson Schnulli" an. Dort werden Stefan und Bully erstmals versuchen, einen Jackpot in Höhe von 750.000 Euro zu verteidigen. Zudem stehen noch zwei bereits von Raab Entertainment produzierte Ausgaben der Spielshow "Eltons 12" aus, die RTL noch in diesem Jahr zeigen will. Für Stefan, der seit seinem TV-Comeback bei RTL aktiv ist, bedeuten die Erfolge eine willkommene Entwicklung nach einer Phase mit weniger erfolgreichen Projekten. Der Produzent und Entertainer ist seit vielen Jahren eine feste Größe im deutschen Fernsehen und hat mit seiner Produktionsfirma bereits zahlreiche Formate entwickelt.

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab moderieren "Wer weiß wie wann was war"

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RTL Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"