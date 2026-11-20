Hailey Bieber (29) hat offen über eine der dunkelsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Beim DealBook Summit der New York Times in New York schilderte das Model vor Kurzem, wie sehr ihr die öffentlichen Anfeindungen rund um ihre Beziehung mit Justin Bieber (32) zugesetzt hatten. Vor allem nach der Verlobung mit dem Sänger im Jahr 2018 sei der Hass so heftig geworden, dass sie Suizidgedanken entwickelt habe. Täglich hätten ihr Menschen in den Kommentaren nahegelegt, sich das Leben zu nehmen. Wie verzweifelt sie damals war, machte Hailey auf der Bühne deutlich: "Die Art und Weise, wie die Menschen mir ein Gefühl gaben, ließ mich denken, dass es vielleicht besser wäre, wenn ich nicht mehr hier wäre, weil die Gefühle anderer Menschen mir gegenüber damals so intensiv waren." Besonders nach der Verlobung mit dem Sänger sei die negative Aufmerksamkeit immer heftiger geworden. Damit sei die heute 29-Jährige zuvor noch nie konfrontiert gewesen. Die massiven Reaktionen auf ihre Beziehung hätten sie demnach tief getroffen.

Die Kritik habe sich allerdings nicht nur auf das Internet beschränkt. Auf offener Straße hätten Menschen sie angeschrien. In Starbucks-Filialen seien sogar Trinkgeldgläser aufgestellt worden, bei denen sie gegen eine andere Person habe antreten müssen. "Ich hatte so etwas noch nie zuvor erlebt", betonte Hailey beim Event. Wie sie bereits zuvor erklärt hatte, war die negative öffentliche Wahrnehmung nach ihrer Verlobung besonders schlimm gewesen. Justin hatte kurz vorher noch einmal eine kurze Romanze mit seiner Ex Selena Gomez (34) gehabt. Die jahrelange Beobachtung und die ständigen Anfeindungen hätten Hailey zwar widerstandsfähiger gemacht, völlig ausblenden könne sie negative Stimmen aber bis heute nicht. Sie versuche deshalb, ihre Reaktionen auf Beiträge und Kommentare in den sozialen Medien innerlich zu regulieren. Dies bleibe für sie jedoch ein fortwährender Kampf, wie sie bei dem Gespräch deutlich machte.

Hailey erklärte außerdem, dass sie ihre Umgebung sehr genau wahrnehme. Die Kommentare könnten ihr deshalb nicht gleichgültig sein: "Ich bin nicht das Mädchen, das sagen kann: 'Ja, ich werde es einfach ignorieren.' So funktioniere ich nicht. Ich bin zu sensibel und es ist mir zu wichtig, als dass ich versuchen könnte, die Person zu sein, der das nichts ausmacht." An ihre Kritiker richtete das Model bei dem Event der New York Times eine klare Bitte: "Für mich bedeutet das, dass man nichts sagen muss. Man muss mich nicht mögen, aber man muss nichts sagen." Hailey und Justin heirateten noch im Jahr ihrer Verlobung. Die Diskussionen über den Beginn ihrer Beziehung und Justins Vorgeschichte mit Selena begleiteten das Ehepaar danach über Jahre hinweg – und die damit verbundenen negativen Stimmen beschäftigen Hailey nach eigenen Angaben noch immer.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

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Getty Images Hailey Bieber bei der sechsten Academy Museum Gala in Los Angeles

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Imago Selena Gomez beim Rare Impact Fund Benefit-Event, 2026

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