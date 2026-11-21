Keisha Buchanan (42) gewährt einen sehr persönlichen Einblick in ihr Seelenleben. Die Sugababes-Sängerin leidet nach eigenen Angaben seit rund zehn Jahren immer wieder unter schweren Depressionen. Darüber sprach sie jetzt ganz offen in ihrem Podcast "The Girls Are Talking". Beim gefeierten Auftritt der Band beim Glastonbury-Festival im Jahr 2022 ging es ihr besonders schlecht. Nach außen wirkte die Show wie ein großer Erfolg ihrer Karriere, doch innerlich sah es bei Keisha komplett anders aus: "Ich erinnere mich, wie ich in Glastonbury auf die Bühne ging, und ich war am tiefsten, tiefsten, tiefsten Punkt", erzählte die Musikerin. Als die Sugababes nach dem Konzert eine Pause einlegten, verbrachte Keisha mehrere Tage im Bett. Sie sei nicht einmal in der Lage gewesen zu sprechen. Als ihre Mutter sie fragte, ob sie etwas essen wolle, habe sie keine Antwort herausbekommen.

Im Rückblick beschreibt Keisha das Jahr als eine Zeit voller Gegensätze. Weil das Comeback mit ihren Bandkolleginnen Mutya Buena (41) und Siobhán Donaghy so gefeiert wurde, plagten die Sängerin zusätzlich Schuldgefühle: "Worüber beschwerte ich mich? Ich hatte dieses fantastische Comeback mit den Mädels." Ihre Depressionen begleiten sie schon lange, sie reichen laut eigener Aussage bis ins Jahr 2016 zurück. Laut Keisha könnten sie mit dem Aus bei den Sugababes in Zusammenhang stehen. Nachdem sie bereits mit 13 Jahren Teil der Band geworden war, musste sie sich danach als junge Erwachsene zum ersten Mal allein im Alltag zurechtfinden. Heute ist Keisha eine klare Botschaft wichtig. Sie betonte im Podcast: "Deine psychische Gesundheit ist kein Witz, und sie ist nichts, wofür man sich schämen muss." Gleichzeitig warnt sie davor, beruflichen Erfolg für ein Heilmittel zu halten. Selbst auf dem Höhepunkt der Karriere könne man sehr depressiv sein.

Für besonders schwere Tage hat die Sängerin mittlerweile gute Kraftquellen gefunden. Wie Daily Mail berichtet, liest sie dann Bibeltexte und schaut Serien, die sie bereits als Kind geliebt hat. Zu ihren Wohlfühlserien zählen "Sister, Sister", "Moesha", "Clarissa Explains It All" und "Rugrats". Daneben nimmt sie aber auch professionelle Hilfe in Anspruch: Schon 2021 hatte Keisha öffentlich gemacht, dass sie weiterhin eine Therapie besucht. Diese Unterstützung dürfte auch vor dem Hintergrund ihrer schwierigen Vergangenheit eine wichtige Rolle spielen. Sie erklärte, wie sehr sie ihr unfreiwilliger Abschied von den Sugababes im Jahr 2009 emotional, psychisch und finanziell getroffen habe. Darunter habe auch ihr Selbstvertrauen gelitten. Die ursprüngliche Besetzung mit Keisha, Mutya und Siobhán fand im Jahr 2011 wieder zusammen. Zunächst trat das Trio unter dem Namen Mutya Keisha Siobhán auf. Seit 2019 stehen die drei Musikerinnen wieder als Sugababes gemeinsam auf der Bühne.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keisha Buchanan bei einer Podiumsdiskussion über das Comeback ikonischer Marken auf der SXSW London 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Mutya Buena, Keisha Buchanan and Siobhán Donaghy der Sugababes bei dem Capital Summertime Ball 2024

Anzeige Anzeige