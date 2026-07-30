George Michaels "Faith"-Tour kehrt mit neuem Film zurück

George Michael (†53) kommt zurück auf die große Leinwand: Ende 2026 soll seine legendäre "Faith"-Ära weltweit im Kino gefeiert werden. Universal Pictures Content Group und die Eventkino-Sparte Crosswalk von Bleecker Street haben sich die internationalen sowie nordamerikanischen Rechte an dem Konzertfilm "George Michael: The Faith Tour" gesichert. Herzstück des Projekts sind seltene Mitschnitte aus Paris, die während der Europa-Etappe der "Faith Tour" 1988 im Palais Omnisports de Paris-Bercy entstanden. In den USA soll es den Film sogar vorab in exklusiven Imax-Vorführungen zu sehen geben, wie das Branchenportal Deadline berichtet.

Der Film zeigt bislang unveröffentlichtes Material von Georges Auftritten im Pariser Palais Omnisports de Paris-Bercy während des europäischen Teils der "Faith Tour" im Jahr 1988. Gedreht wurde damals mit 14 Kameras auf 35-mm-Film über zwei Nächte hinweg. Regie führen Andy Morahan und David Austin, die beide eng mit dem verstorbenen Sänger zusammengearbeitet haben. Morahan zeichnete unter anderem für die Musikvideos zu "Last Christmas", "Faith" und "Careless Whisper" verantwortlich, Austin für den Dokumentarfilm "Freedom Uncut". Dem Konzertfilm vorangestellt wird außerdem ein eigens produzierter Kurzfilm mit dem Titel "Finding Faith", der von Fotografin Mary McCartney inszeniert wurde.

Der Kurzfilm "Finding Faith" eröffnet das Kinoevent mit besonderem Material: Zu hören ist ein bisher unveröffentlichtes Interview mit George Michael, ergänzt durch Aufnahmen des Starfotografen Herb Ritts sowie Backstage-Footage vom Dreh des "Faith"-Musikvideos. Produziert wurde der Konzertfilm von George Michael Entertainment und Globe Originals in Zusammenarbeit mit Mercury Studios. George Michael war am 25. Dezember 2016 im Alter von 53 Jahren gestorben. Die "Faith"-Tour, auf der er 1987 und 1988 weltweit auftrat, hatte ihn nach dem Ende von Wham! endgültig als Solokünstler etabliert.

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Getty Images George Michael im Mai 2004 in Hollywood

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Getty Images Pop-Ikone George Michael, 1984 in London

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Getty Images George Michael im August 2012