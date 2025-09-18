Heike Makatsch genießt ihren Nebenjob als Yogalehrerin

Heike Makatsch (54), bekannt aus zahlreichen Filmen und Serien, hat sich neben ihrer Schauspielkarriere ein weiteres berufliches Standbein aufgebaut: Die biegsame 54-Jährige unterrichtet jetzt Yoga in Berlin. Im "Spirit Yoga"-Studio steht sie regelmäßig vor Kursgruppen und gibt ihr Wissen rund um den meditativen Sport weiter. Mittlerweile sei sie eine gefragte Lehrerin, auch wenn der Start bescheiden war: "Am Anfang waren gerade mal vier Schüler da", verriet die Schauspielerin der Gala und berichtete begeistert, dass sich ihre Kurse inzwischen gut gefüllt hätten. Ihr Promistatus spiele dabei allerdings kaum eine Rolle: "Ich habe das Gefühl, dass einfach ganz normale Yoginis kommen, nämlich die, die sowieso bei 'Spirit Yoga' sind", betont sie.

Neben ihrer Tätigkeit als Yogalehrerin bleibt Heike ihrer Leidenschaft, der Schauspielerei, treu. Aktuell spielt sie in der Serie "Call My Agent: Berlin" mit, die nun bei Disney+ verfügbar ist. Privat wird die Schauspielerin von ihrem Lebensgefährten und Schauspielkollegen Trystan Pütter (44) unterstützt. Seit Jahren sind die beiden ein Paar, das offenbar auch dank ihrer beruflichen Nähe so gut harmoniert. Heike betonte, das gegenseitige Verständnis und die Möglichkeit zu schätzen, einander in der hektischen Schauspielwelt Halt zu geben. "Man sitzt im selben Boot", erklärt sie.

Dass Heike gerne neue Wege ausprobiert, ist keine Überraschung. Bereits in der Vergangenheit sprach sie darüber, wie sehr Yoga ihr geholfen hat, die Herausforderungen des Lebens gelassener zu meistern. Die Schauspielerin scheint in der Sportart einen perfekten Ausgleich gefunden zu haben, der sich auch positiv auf ihr Berufs- und Privatleben auswirkt. Ihr Mut, sich neben der Schauspielerei eine zweite, vergleichsweise unglamouröse Karriere aufzubauen, zeigt, wie vielseitig und bodenständig die gebürtige Düsseldorferin bis heute geblieben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Heike Makatsch im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspielerin Heike Makatsch im September 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Heike Makatsch beim Deutschen Filmpreis 2019