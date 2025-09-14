"Dickes Fell": Heike Makatsch über Alltag als Berühmtheit

Heike Makatsch (54) ist einer der Namen, den hierzulande wohl jeder kennt. Sie ist eine der wenigen Schauspielerinnen, die es aus dem deutschen TV nach Hollywood geschafft hat – und blickt heute auf eine über 30 Jahre lange Karriere zurück. Was für viele nach einem Traum klingt, heißt aber auch häufig, Opfer zu bringen. Heike lebt keinen gewöhnlichen Alltag – vor allem ihr Sozialleben ist ein völlig anderes. "Wenn mich jemand anlächelt und dann danach sagt, er kenne mich aus dem Fernsehen, finde ich das oft schade. In solchen Begegnungen steckt immer eine Art von Imbalance. Sei es, derjenige fand mich schon immer bescheuert oder ganz toll", verrät sie gegenüber t-online.

Bei solchen Begegnungen habe sie stets das Gefühl, ihr Gegenüber denke, irgendetwas über sie zu wissen oder verkneife sich einen Kommentar – was zwischenmenschliche Kontakte für sie sehr erschwere. "Ich habe deswegen meinen kleinen Kosmos, meine Familie und meine Freunde. Ich würde also nicht so leicht in ein Gespräch im Zug im Bordbistro kommen", erklärt der Filmstar. Diesbezüglich habe sich die 54-Jährige im Laufe der Jahre "ein dickes Fell und Scheuklappen zugelegt". Ihr fehle es im Leben an nichts – auch nicht an sozialen Kontakten. Nichtsdestotrotz sei Heike bewusst, dass sie dadurch um "einige Erlebnisse gebracht" werde.

Heike, die ihre Karriere als Moderatorin beim Musiksender VIVA begann, kennt sowohl die positiven als auch die schwierigen Seiten des Ruhms. Mit Filmen wie "Männerpension" wurde sie in Deutschland zum Star und schaffte später auch den Sprung nach Hollywood mit Filmen wie Tatsächlich... Liebe, in dem sie neben internationalen Größen wie Hugh Grant (65) und Emma Thompson (66) auftrat. Zugleich blieb sie dem deutschen Fernsehen treu, unter anderem als Kommissarin im Tatort, von dem sie sich erst kürzlich verabschiedete. Vielleicht ist es genau diese erfolgreiche Balance aus Authentizität und Professionalität, die sie zu einer der bekanntesten Schauspielerinnen des Landes gemacht hat.

Getty Images Heike Makatsch im Mai 2025

Getty Images Heike Makatsch, Schauspielerin

Getty Images Heike Makatsch, Mai 2024