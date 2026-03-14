Micha Klotz findet Reality-TV mit Papa härter als mit Edda

Für viele Realitystars gilt Das Sommerhaus der Stars als ultimativer Härtetest – doch ausgerechnet ein ehemaliger Gewinner sagt nun: Es geht noch krasser. Michael Klotz (28), der das Format an der Seite von Ex-Freundin Edda Pilz (24) bereits für sich entscheiden konnte, steht aktuell mit seinem Vater für die neue RTL+-Show "Prominent verwandt" in Südafrika vor der Kamera. Dort treten sieben prominente Familienduos gegeneinander an und kämpfen um bis zu 100.000 Euro Preisgeld. Für Micha ist das Konzept emotional deutlich anspruchsvoller als jede Pärchenshow. Im Gespräch mit Promiflash erklärt er offen, warum, und betont: "Wenn man in so ein Format mit einem Elternteil geht, dann ist das schon was Besonderes."

Bei "Prominent verwandt" geht es nicht nur um Spiele, Strategien oder Reality-Drama – sondern um Familie, private Vergangenheit und echten Zusammenhalt. Und genau darin liegt für Micha die eigentliche Herausforderung. Viele Teilnehmer würden Themen aus ihrem persönlichen Leben mitbringen, die vor laufenden Kameras plötzlich wieder hochkochen. "Dementsprechend ist es noch mal eine Schippe härter als 'Sommerhaus' oder alles andere, weil man halt einfach noch mehr Familiensachen aus dem ganzen Leben irgendwie im Fernsehen und vor ganz Deutschland bespricht", beschreibt der TV-Star die emotionale Dynamik der Dreharbeiten. Neben Micha und seinem Vater stellen sich unter anderem Yeliz Koc (32) mit Papa Savas, Kevin Schäfer mit Mama Michaela sowie Jada Karabas (21) mit Danni Büchner (48) dem ungewöhnlichen Familienexperiment.

Trotz Konkurrenz, Kameras und der Aussicht auf eine saftige Gewinnsumme versucht Micha, seinen Mitstreitern offen zu begegnen. Reality-TV könne schnell ein verzerrtes Bild erzeugen, weiß er aus eigener Erfahrung nur zu gut. Deshalb wolle er sich von Vorurteilen bewusst nicht leiten lassen. "Also ich bin eigentlich immer so ein Typ, wenn ich jemanden nicht kenne, und sagen kann: 'Weil ich ihn kennengelernt habe, finde ich den scheiße', dann bin ich offen", erklärt er. Schließlich habe auch er erlebt, wie schnell Zuschauer sich ein Urteil bilden. "Viele denken über mich auch schlecht, weil sie mich irgendwie einmal in einer TV-Show gesehen haben." Persönliche Begegnungen seien für ihn daher entscheidend.

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Imago Michael Klotz bei der Premiere von "Promis unter Palmen" im Cineova Köln am 4. Februar 2026

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RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

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RTL Kandidaten von "Prominent verwandt", 2026